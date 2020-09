Die vergangenen Monate waren äußerst herausfordernd. Jetzt, vom 2. bis 4. September fühlte es sich fast an, wie das erste Grün im Frühjahr. Nur erfreuten sich in Shanghai Austeller und Besucher am erfrischenden persönlichen Kontakt und belebten zudem mit reichen Produktinnovationen das Geschäft. Mit detaillierten Hygienekonzepten hatten parallel Shanghai Intelligent Building Technology und Shanghai Smart Home Technology genauso wie Parking China in die chinesische Metropole geladen. Im Branchenfeld der Building Technologies ist das Trio damit das erste, das in Asien im Corona-Jahr Null wieder an den Start geht.



Als sogenannte „One-Stop-Platform“ vernetzten die drei Messen die Interessen von 25.837 Fachbesuchern und 208 Ausstellern. Dafür standen rund 20.000 Quadratmetern Standfläche zur Verfügung. Thematisch dominierten Technologien, die wesentliche Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie leisten können. Dazu zählen IoT, Künstliche Intelligenz, Big Data, Robotik, Smart Office, Smart Parking, Heim-Sicherheit, Energieeffizienz, 5G, Smart Cities und vor allem Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungstechnologien.



Besucher wie Aussteller nutzen anlässich der Fachmessen Shanghai Intelligent Building Technology, Shanghai Smart Home Technology und Parking China die unersetzlichen Vorteile der persönlichen Begegnung. Quelle: Messe Frankfurt Hong Kong Ldt.



Pandemie treibt Branchentrends



„Was dieses Jahr interessant war, sind die Branchentrends, die aus der Pandemie hervorgegangen sind. Zum Beispiel wurde der Wert besser vernetzter Gebäude und Büros durch eine neue Norm für die Arbeit von zu Hause aus hervorgehoben. Außerdem verbringen die Menschen mehr Zeit in ihren Wohnräumen. Dies hat wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach intelligenten Technologien geführt, die zur Verbesserung des Lebens- und Arbeitsumfelds eingesetzt werden können“, berichtet Lucia Wong, stellvertretende Geschäftsführerin der Messe Frankfurt in Hong Kong.



Da sich die Branche schnell verändert und auf neue Fortschritte und Innovationen reagieren muss, erwies sich das Rahmenprogramm als weiteres wichtiges Instrument. Auch, um durch Wissensaustausch branchenweit neue Möglichkeiten zu entdecken und zu erlernen. Zu den bemerkenswerten Ereignissen gehörte ein von der Intelligent Branch of China Engineering & Consulting Association organisiertes Forum, das sich mit der intelligenten Bauindustrie in einer Zeit nach der Epidemie befasste und auch mit den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.



Stillstand ist keine Alternative



„Das schafft große Hoffnung“, kommentiert Wolfang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, die so sicher wie erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen. „Wir müssen lernen, mit der Situation umzugehen und gerade jetzt Industrieplattformen zu stärken, die wir gemeinsam über Jahre aufgebaut haben. Die Alternative wäre Stillstand. Und der tut niemandem gut. Wir wollen mit dem richtigen Maß voranschreiten – analysieren, testen, verändern“. Gerade in letzterem Punkt spielt Marzin auf die hybride Messe an. „Die menschliche Begegnung ist nicht zu ersetzen. Darüber hinaus zwingt uns niemand, zu wählen. Also warum nicht, das Beste aus physischer Begegnung und digitaler Ergänzung zu unser aller Vorteil ausbauen?“



Aussteller Feedback



„Es ist sehr wichtig, dass die diesjährige Shanghai Intelligent Building Technology planmäßig stattfand, da viele Veranstaltungen im ersten Halbjahr abgesagt wurden. Vom ersten Tag an waren viele Besucher an unserem Stand, mehr als wir erwartet hatten. Die Messe hat die Smart-Building-Branche erfolgreich wieder verbunden und es uns ermöglicht, die Geschäftstätigkeit effektiv wieder aufzunehmen.“



Lydia Liu, Senior Business Manager, Luxdomo, China



Fachbesucher Feedback



„Dies ist eine sehr professionelle Plattform und viele führende inländische Lieferanten sind hier, um ihre neuesten Produkte und Technologien zu präsentieren. Ich beabsichtige, Bestellungen aufzugeben und mit Ausstellern zusammenzuarbeiten, die ich hier nach einem positiven Geschäftsaustausch getroffen habe. Das Rahmenprogramm gab mir auch viele Einblicke, wie zum Beispiel die Bedeutung der Bürobeleuchtung und andere interessante Trends und Themen.“



Yin Shuo, Vice Director, General Manager Office, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd, China



Die Messe Frankfurt organisiert eine Reihe von Licht- und Gebäudetechnikausstellungen in Asien, darunter die Guangzhou Electrical Building Technology und die Guangzhou International Lighting Exhibition. Die Messen für Licht- und Gebäudetechnik des Unternehmens fassen außerdem Märkte in Argentinien, Indien, Thailand, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten und werden von der alle zwei Jahre stattfindenden Light + Building in Frankfurt angeführt.



Die Light + Building findet vom 13. bis 18. März 2022 in Frankfurt am Main statt.

