Sparda Jazz Award fördert junge Jazz-Talente

06.12.18

Nachhaltige Nachwuchsförderung ist zum Markenzeichen der schauinsland-reisen Jazz Rally (6.-9. Juni 2019) geworden. 2019 wird der Sparda Jazz Award bereits zum achten Mal vergeben. Die Stiftung der Sparda-Bank West hat ihr Engagement zur Förderung junger Jazz-Talente bereits jetzt bis 2021 zugesagt. Die drei Bestplatzierten erhalten neben einem attraktiven Preisgeld einen Live-Auftritt auf der Sparda-Bühne (7.-9. Juni) am Marktplatz während der 27. Auflage des Festivals. Erwartet werden erneut 300.000 Besucher, die an vier Tagen wieder Jazz, Funk und Soul auf rund 30 Bühnen in der Innenstadt genießen können.



„Wir danken der Sparda-Stiftung sehr für ihr Engagement und ihr Vertrauen. Die Durchführung unseres Nachwuchswettbewerbs ist für weitere drei Jahre gesichert. 2021 können wir dann bereits ein kleines Jubiläum feiern: Zehn Jahre Sparda Jazz Award“, sagt Boris Neisser, Geschäftsführer der Destination Düsseldorf.



Die Stiftung der Sparda-Bank West fördert seit 2004 in Nordrhein-Westfalen systematisch Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Soziales. Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West: „Wir freuen uns sehr, dass der Sparda Jazz Award inzwischen zu einer eigenen Marke geworden ist. Mit dem Nachwuchswettbewerb können wir die Projekte der Stiftung im Bereich der musikalischen Förderung ideal ergänzen. Neben der finanziellen Unterstützung profitieren unsere Preisträger enorm von den Live-Auftritten vor breitem Publikum in Düsseldorf.“



Sparda Jazz Award 2019: So wird mitgemacht



Wer zwischen 18 und 28 Jahre alt ist, noch keinen Plattenvertrag besitzt und Songs aus dem Genre Jazz in allen Stilrichtungen im Repertoire hat, kann sich beim Sparda Jazz Award anmelden und max. drei Musiktitel (eigene Musik oder Cover-Songs) einreichen. Teilnahmebedingungen und alle notwendigen Informationen zum Bewerbungsverfahren unter: www.duesseldorfer-jazzrally.de/spardajazzaward. Teilnahmeschluss ist der 25. Februar 2019.



Eine Expertenjury wählt aus allen Bewerbungen die drei besten aus. Alle Jury-Mitglieder sind Kenner und Größen der Jazz-Szene. Dazu gehören: Jazz-Legende Klaus Doldinger, seit 2000 Schirmherr der Jazz Rally; Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West; der Bassist Nico Brandenburg, Dozent am Institut für Musik und Medien der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf; Axel Stinshoff, Journalist und Gründer von Europas größtem Jazz-Magazin, Jazz thing, und Volker Dueck, der u.a. das Label Intuition managt und Mitglied der Jury für den „Echo Jazz“ war.



Die drei Bestplatzierten können sich auf einen Live-Auftritt während der 27. schauinsland-reisen Jazz Rally Düsseldorf und ein Preisgeld in Höhe von 3.000 € (1. Platz) bzw. 1.500 € (jeweils 2. und 3. Platz) freuen. Der Erstplatzierte erhält außerdem eine weitere Auftrittsmöglichkeit beim Sparda Jazz Channel-Konzert im Scala Club Leverkusen im Jahr 2020. Alle Live-Auftritte werden mitgeschnitten. Das Material dürfen die Gewinner zu Promotionzwecken nutzen. Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West



Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West hat sich die Stärkung der bürgerlichen Gesellschaft zum Ziel gesetzt. Bürgerengagement kann nicht im Grundsatz verändern, aber punktuell bewegen und damit bedeutsame Arbeit leisten. Mit dieser Zuversicht initiiert und fördert die Stiftung seit 2004 in fast ganz Nordrhein-Westfalen systematisch Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Soziales.



Seit ihrer Gründung hat die Stiftung über 16 Millionen Euro für soziale Vereine, musikalische Projekte und Kunstaktionen zur Verfügung gestellt und damit mehr als 450 Projekte unterstützt.

(lifePR) (