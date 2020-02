Pressemitteilung BoxID: 786563 (Messe Berlin GmbH)

Presse-Service zur bautec 2020

Eröffnungsrundgang am 18. Februar mit Bundesminister Horst Seehofer – Online-Akkreditierung vor und während der Messe empfohlen – bautec erstmals in den Hallen 1.2 bis 6.2 – neuer Eingang: Eingang Süd – Pressezentrum in Halle 6.3



Die bautec, die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik, öffnet am 18. Februar 2020 zum 19. Mal ihre Tore. Um Ihnen als Journalistin und Journalist optimale Arbeitsbedingungen zu bieten, stellt die bautec einen umfangreichen Presse-Service zur Verfügung: angefangen von der Online-Akkreditierung über medienspezifisches Pressematerial bis hin zum hochwertig ausgestatteten Medienzentrum mit Journalisten-Arbeitsplätzen in der Halle 6.3.



Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen von Seiten der Messe Berlin vor und während der bautec 2020 zur Verfügung:



Presseteam der bautec:



· Mirjam Priemer, Junior PR-Manager



· Maria Winkler, PR Assistant



Save the date: Pressetermine der bautec 2020

(Änderungen vorbehalten)



· Eröffnungsempfang der bautec am 18. Februar

– nur auf gesonderte Einladung –

Nach Verfügbarkeit können Anmeldungen von akkreditierten Medienvertretern per E-Mail an bautec-redaktion@messe-berlin.de bis zum 16. Februar berücksichtigt werden.



· Eröffnungsrundgang der bautec mit Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

18. Februar, 9.15 Uhr

Treffpunkt: Halle 4.2, Gemeinschaftsstand Norwegen (Stand 4305)

Um Voranmeldung wird gebeten:

bautec-redaktion@messe-berlin.de .



· Rundgang mit Dr. Jörg Steinbach

Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes Brandenburg

18. Februar, 10 Uhr

Treffpunkt: Halle 1.2, BauPraxis Zentrum SHK



· Preisverleihung bautec.INNOVATION AWARD

21. Februar, 13 Uhr

Halle 3.2 / 3608, BAKA Forum



Weitere wichtige Termine wie auch kurzfristig bekannt gegebene Rundgangstermine finden Sie online unter www.bautec.com/Presse/Presse-Service/.



Auf der Suche nach Branchenstimmen?



Gerne vermitteln wir Ihnen Expertinnen und Experten als Gesprächs- und Interviewpartner*innen. Auf der bautec stehen an den verschiedenen Messetagen u.a. Vertreter*innen vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), vom GdW sowie vom Partnerland Norwegen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne und wir vermitteln Ihnen einen passenden Ansprechpartner!



Online-Akkreditierung



Sie können sich vor und auch während der Laufzeit der bautec 2020 online unter www.bautec.com/presse/akkreditierung als Presse- und Medienvertreter akkreditieren. Bitte beachten Sie die Akkreditierungsrichtlinien der Messe Berlin.



Nach erfolgreicher Anmeldung und Prüfung Ihrer Daten erhalten Sie per E-Mail ein Pdf mit Ihrem Presseausweis für die bautec 2020. Diesen können Sie sich selbst auszudrucken. Bitte nutzen Sie auf jeden Fall die Online-Akkreditierung, damit vermeiden Sie längere Wartezeit bei der Akkreditierung vor Ort.



Akkreditierung während der Messe



Nicht vorregistrierte Journalistinnen und Journalisten können sich vor Ort am Pressecounter im Eingang Süd mit den entsprechenden Unterlagen akkreditieren. Die Pressecounter sind Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr besetzt und am Freitag von 9 bis 14 Uhr. Bitte beachten Sie die Akkreditierungsrichtlinien der Messe Berlin. Auch während der bautec ist die Online-Akkreditierung möglich.



bautec 2020 in neuen Hallen



Die bautec findet in diesem Jahr erstmals im Südgelände der Messe Berlin in den Hallen 1.2 bis 6.2 statt. Neue Hallen heißt auch neuer Eingang! Sie erreichen die bautec 2020 über den Eingang Süd. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser mit der S3 oder der S9 über die S-Bahnstation S Messe Süd erreichbar.



Neues Pressezentrum in Halle 6.3

Die zentrale Anlaufstelle für Journalistinnen und Journalisten auf der bautec ist das Presse-/ Medienzentrum in der Halle 6.3. Es ist vom 18. bis 21. Februar 2020 täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.



Hier finden Sie unter anderem:





das Presseteam der bautec,

aktuelle Informationen und Terminhinweise,

Journalistenarbeitsplätze mit Steckdosen,

kostenfreies WLAN,

einen Lounge-Bereich mit angegliederter Pressebar.





WLAN auf der bautec 2020



Im Pressezentrum in der Halle 6.3 können Sie WLAN nutzen. Mit der SSID (WLAN-Netzkennung) „PressCenter“ und dem Passwort: „PressWifi!“ können Sie sich überall im Pressezentrum einloggen. Zusätzlich gibt es in den Messehallen, im Eingangsbereich, den Hallenübergängen und dem Marshall-Haus kostenfreies WLAN für Besucher, Aussteller und Medienvertreter. WLAN Netzwerk und Passwort lauten gleich: bautecWiFi.



Aktuelles Pressematerial:



Aktuelles Pressematerial sowie Meldungen vom Messegeschehen während der bautec-Laufzeit (18.-21.2.) sowie Presse-Fotos (ab 18.2.) sind online verfügbar unter www.bautec.com/Presse/.



Virtuelles Ausstellerangebot:

Vor, während und nach der Messe können Sie sich über die Aussteller der bautec 2020 und über ihre Produkte in unserem Onlinekatalog, dem Virtual Market Place®, informieren. www.virtualmarket.bautec.com/de.



Presseparkplätze und Einfahrtsgenehmigungen

Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen in begrenzter Anzahl Parkplätze am Gelände kostenlos zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass nur die auf den Parkscheinen ausgewiesenen Flächen kostenlose Presseparkplätze sind und kein Anspruch auf einen Presseparkplatz besteht. Wir empfehlen daher eine rechtzeitige Vorabreservierung. Zur Reservierung eines Parkscheins wenden Sie sich bitte an Maria Winkler, maria.winkler@messe-berlin.de, +49 (0) 30 / 3038-2394. Die Parkscheine werden postalisch verschickt.



Für Übertragungswagen von Hörfunk- und TV-Sendern, die für die Berichterstattung notwendig sind, werden auf Anfrage Einfahrtsgenehmigungen erteilt.



Bitte beachten Sie, dass das Parken im Parkhaus des ICC Berlin kostenpflichtig ist.



Wir freuen uns, Sie in wenigen Tagen auf der bautec 2020 in Berlin zu begrüßen.



Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung.



Akkreditieren Sie sich für die bautec 2020 ab sofort online unter www.bautec.com/Presse/Akkreditierung.



Informationen zum Rahmenprogramm der bautec 2020 sind online unter www.bautec.com/events zu finden.



Weitere Informationen zur bautec stehen online unter www.bautec.com zur Verfügung.



Presseinformationen und druckfähige Pressefotos finden Sie online unter www.bautec.com/Presse.



Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter,

LinkedIn und Xing.



Über die bautec:



Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird von der Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt. Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäude vom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlich betrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAU BERLIN und up#Berlin.

