Kroatien ist Partnerland der Grünen Woche 2020

18.02.19

Kroatien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2020 - Deutschland ist wichtiger Handelspartner bei landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln



Kroatien ist Partnerland der Internationalen Grünen Woche Berlin 2020 (IGW). Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Tomislav Tolušić, stellvertretender Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister der Republik Kroatien, sowie Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH. Das jüngste Mitgliedsland der EU beteiligt sich seit 1993 an der weltweit bedeutendsten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Dem Auftritt Kroatiens kommt besondere agrarpolitische Bedeutung zu: Das Land übernimmt im ersten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft. Die IGW 2020 findet vom 17. bis 26. Januar auf dem Berliner Messegelände Berlin ExpoCenter City statt.



Tomislav Tolušić, stellvertretender Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister der Republik Kroatien: „Für die Republik Kroatien stellt die bevorstehende EU-Präsidentschaft eine große Herausforderung dar, nicht zuletzt aus dem Grund, dass der Beitritt unseres Landes zur Union noch nicht einmal zehn Jahre zurückliegt. Gleichzeitig bietet sich unserem Land jedoch die große Chance, seine Leistungsfähigkeit darzustellen, seine Anerkennung in der EU zu verbessern, aber auch auf globaler Ebene voranzubringen. Unter diesem Gesichtspunkt kann man sich für ein Land kaum ein Ereignis mit mehr Wirkungskraft vorstellen als den Ratsvorsitz in der EU. Ebenso ist auch eine Partnerschaft mit der IGW und der für unseren Landwirtschaftssektor verbundene Nutzen innerhalb der EU ohne Vergleich. Für Kroatien sind es glückliche und vorteilhafte Umstände, dass wir beides verbinden können.



Darüber hinaus bestehen zwischen Deutschland und Kroatien eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit in allen Lebensbereichen und sehr starke wirtschaftliche Beziehungen. Wir glauben jedoch, dass wir noch weitere Verbesserungen erreichen können, was die Würdigung und Präsentation kroatischer Agrarerzeugnisse auf dem deutschen und dem europäischen Markt betrifft. Als Partnerland der Internationalen Grünen Woche 2020 werden Kroatien und sein Landwirtschaftsministerium der Verwirklichung einer ganzen Reihe unterschiedlichster Ziele näher kommen.”



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: „Mit Kroatien steht das jüngste Mitglied der EU-Familie als Partnerland der Grünen Woche im Blickpunkt der Fachwelt und hunderttausender Verbraucher. Das sichert dem Land eine enorme Außenwirkung, nicht zuletzt durch unsere massive mediale Präsenz. Nirgendwo sonst bietet sich dem Partnerland für die Vermarktung der landestypischen Nahrungs- und Genussmittel eine dermaßen effiziente Marketingplattform. Die Grüne Woche ist gleichermaßen Testmarkt für Produkte und Marketingstrategien sowie eine Kontakt- und Handelsbörse. Dies wird sich nachhaltig auf die Agrarwirtschaft Kroatiens auswirken.“



Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Kroatiens. Nach Angaben des kroatischen Statistikamts (DZS) exportierte Kroatien im Jahr 2017 Waren im Wert von 1,725 Milliarden Euro nach Deutschland. Demgegenüber standen Importe von 3,362 Milliarden Euro aus Deutschland. Dabei erreichte der Export von landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln nach Deutschland ein Volumen von 161 Millionen Euro, während Waren im Wert von 429 Millionen Euro aus Deutschland importiert wurden.

