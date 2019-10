Meravando GmbH

Meravando denkt Tourismus neu und vereint Kreuzfahrt mit Klimaschutz. Das Team, bestehend aus Thomas Tibroni, Jörn Michelsen und Fabian Siegberg, arbeitet jeden Tag mit unbändiger Entschlossenheit und einer großen Portion Optimismus an seiner Mission, Kreuzfahrten nachhaltig zu gestalten. Im Vordergrund steht dabei das Bedürfnis, ein Umdenken im Kreuzfahrttourismus zu bewirken und gleichzeitig dazu beizutragen, den weltweiten CO2-Ausstoß zu senken. Über das unabhängige Portal gebuchte Reisen werden in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation myclimate kompensiert und kommen einem Klimaschutzprojekt in Kenia zugute.



Die Gründer sind aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung und E-Business sowie der Zusammenarbeit in anderen Geschäftszweigen ein eingespieltes Team. Mit dem externen Kreuzfahrt-Spezialisten e-hoi.de an ihrer Seite, vereinen sie Expertise zum Thema Klimakompensation auf Basis verlässlicher Daten rund um die Schiffsreise. Gegründet wurde das Unternehmen 2019, der Sitz ist in Köln.