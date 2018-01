Mehr als Boxen: Meori entfaltet Kollektion weiter

Die meori Faltboxen haben sich mit ihrem smarten Faltmechanismus innerhalb von nur vier Jahren zu einer festen Größe im Markt entwickelt. Jetzt erweitern die Hamburger ihre Kollektion um viele neue Produkte und bieten damit clevere Lösungen für alle Lebensbereiche. Zu entdecken sind die News auf der Ambiente vom 09. bis 13. Februar 2018 am meori-Stand Halle 11.1 Stand E11.



Das Besondere an der neuen Kollektion: Ging es bisher vor allem darum, die Funktion der Faltbox auszureizen, überrascht meori jetzt mit ganz neuen Produktentwicklungen. Highlights sind unter anderem die Living Box, die sich flach zusammenlegen lässt, die Lunch- und Kühlbox für mehr Frische unterwegs sowie verschiedene Wein-Bundles zum Genießen und Verschenken. Neu ist ebenfalls die Hobby- und Werkzeugbox. Auch rund ums Einkaufen hat meori frische Ideen im Gepäck: Mit der lässigen Einkaufstasche, die immer in Form bleibt, dem faltbaren Einkaufskorb und einem Faltbeutel setzt die Marke erneut eigene Standards.



Neue Ideen für die meori Classics



Auch für die meori Classics in den Größen L, S und Mini geht es weiter. Clevere Einsätze – etwa für Zeitschriften und Schmuck – strukturieren das Innenleben der Faltboxen noch einmal ganz neu und helfen, den Alltag im Handumdrehen zu organisieren. Und wer beim Wohnen ganz auf Flexibilität setzt, freut sich über den Organizer für die S-Boxen als Regalersatz.



Sich selbst treu



Der erweiterten Ausrichtung zum Trotz bleibt die Lifestylemarke ihrem Grundprinzip treu: Alle meori Produkte lassen sich mit wenigen Handgriffen auf- und zusammenfalten sowie platzsparend verstauen. Sie sind hochwertig, pflegeleicht, funktional und stabil. Dabei tragen sie viel Gewicht und wiegen selbst wenig. Mit ihrem Fokus auf Langlebigkeit leisten sie dazu einen Betrag zur Umwelt. Und weil Funktion nicht alles ist, erfreuen sie Auge und Herz mit tollen Farben und trendbewussten Designs.



Das meori-Messefrühjahr 2018



Trendset | 06. - 08. Januar 2018 | Halle A1 Stand D01

Nordstil | 13. - 15. Januar 2018 | Halle 3.0 Stand A10

Paperworld | 27. - 30. Januar 2018 | Halle 05.1 Stand A 38

Ambiente | 09. - 13. Februar 2018 | Halle 11.1 Stand E11

meori GmbH & Co.KG

Immer schön. Immer praktisch. Immer dabei. Die meori Faltboxen sind die idealen Begleiter für einen modernen und aktiven Lebensstil. In nur drei Handgriffen lassen sie sich leicht auf- und zusammenfalten. Damit stehen sie immer parat, wenn es etwas zu transportieren oder zu verstauen gilt.

Gegründet wurde die sympathische Marke in Hamburg von den Brüdern Dirk und Mark Meyer, die zur Ambiente 2014 ihre erste meori Kollektion präsentierten. Der Kunstbegriff meori setzt sich aus den beiden japanischen Wörtern meian (ausgezeichnete, famose Idee) und origami (Faltkunst) zusammen. Frei übersetzt heißt meori also "fantastische Idee des Faltens".

Mehr zu meori unter www.meori.com.

