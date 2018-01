Einfach clever: Die neuen Accessoires für die meori Minis

Immer schön. Immer praktisch. Immer gut organisiert.



Zum Frühjahr 2018 präsentiert die Hamburger Marke meori neue clevere Accessoires für die beliebte Faltbox Mini. Live zu erleben sind die News unter anderem auf der Paperworld, wo meori erstmals zusätzlich zu den Frühjahrsmessen Trendset und Ambiente ausstellt.



Valentinstag, Geburtstag, Hochzeit, Nachwuchs oder einfach als Dankeschön: Mit ihrem praktischen Format und den tollen Designs wird die meori Faltbox Mini zur neuen Verpackungs- und Geschenkidee Nummer eins. Ob Herz oder Cupcake, ob Storch oder einfach eine der vielen schicken Trendfarben – die meori Minis treffen zu jedem Anlass den richtigen Ton. Dazu punkten sie im Alltag als Großmeister der kleinen Dinge: Sie sorgen für Ordnung in Bad, Küche und Büro, sammeln im Flur die Schlüssel ein oder halten die Bastelsachen beisammen. Dabei lassen sie sich, wie alle meori Boxen, mit drei leichten Handgriffen auf- und wieder zusammenfalten. Und das ist nicht alles: Für 2018 haben die meori Minis eine ganze Reihe durchdachter Accessoires im Gepäck – sowie den Ottifanten von Otto Waalkes als neues Motiv.



Einfach aufgehängt



Der meori Haken bringt die Mini Faltbox überall da in Stellung, wo Dinge schnell zur Hand sein müssen: im Flur, in der Küche, im Bad, an der Wickelkommode etc. Und so geht’s: Den Haken an der Wand befestigen, die meori Mini Faltbox einhängen und bei Bedarf einfach wieder abnehmen.



Einfach organisiert



Wie schön ist es, wenn die Dinge ihren Platz haben! Ganz leicht gelingt das mit dem meori Organizer. Ob im Büro, in der Wohnung, im Schrank, im Auto oder im Wohnmobil – das clevere Hängesystem wird einfach an eine vorhandene Stage oder an die Wand gehängt und organisiert so drei meori Mini Faltboxen. Wer mehr will, klippt unten einfach ein viertes Element an.



Einfach sortiert



Zu einer wahren Schatztruhe gerät die meori Mini Faltbox mit ihrem neuen Trenner. Dieser wird einfach aufgefaltet, in die Box eingesteckt und bietet dort vier übersichtliche Fächer etwa für Schmuck oder Büroutensilien. Wird der Trenner nicht gebraucht, lässt er sich zusammenfalten und wegstecken.



Einfach witzig - Otto und die meori Minis



Hamburg verbindet. Und Humor erst recht. Daher haben die Marke meori und der Komiker Otto Waalkes jetzt eine erste Kooperation geschlossen. Das Ergebnis: Ab 2018 sorgt der beliebte Ottifant in der meori Kollektion für gute Laune – und zwar exklusiv auf der knallroten meori Mini Faltbox.



Einfach mehr



Hand in Hand mit der neuen Kollektion stellt meori zwei Displays für die Mini Serie vor: Das Drehdisplay präsentiert die meori Faltboxen Mini kompakt auf einen Blick und bietet dabei Platz für zwölf der neuen Designs. Der clevere Clipstrip wiederum lässt sich flexibel an Regal, Wand oder Decke platzieren. Beide Systeme passen sich ideal in den POS ein und zeigen aufmerksamkeitsstark die Produktwelt der meori Mini Faltboxen.



Neben diesen Neuheiten wartet meori mit weiteren Überraschungen auf, die die innovative Marke exklusiv auf den Messen im Frühjahr präsentiert.



Trendset | 06. - 08. Januar 2018 | Halle A1 Stand D01

Paperworld | 27. - 30. Januar 2018 | Halle 05.1 Stand A 38

Ambiente | 09. - 13. Februar 2018 | Halle 11.1 Stand E11





meori GmbH & Co.KG

Immer schön. Immer praktisch. Immer dabei. Die meori Faltboxen sind die idealen Begleiter für einen modernen und aktiven Lebensstil. In nur drei Handgriffen lassen sie sich leicht auf- und zusammenfalten. Damit stehen sie immer parat, wenn es etwas zu transportieren oder zu verstauen gilt.

Gegründet wurde die sympathische Marke in Hamburg von den Brüdern Dirk und Mark Meyer, die zur Ambiente 2014 ihre erste meori Kollektion präsentierten. Der Kunstbegriff meori setzt sich aus den beiden japanischen Wörtern meian (ausgezeichnete, famose Idee) und origami (Faltkunst) zusammen. Frei übersetzt heißt meori also "fantastische Idee des Faltens".

Mehr zu meori unter www.meori.com.

