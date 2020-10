Oliver Ehrhardt von der Paderborner Kanzlei bitter . ehrhardt Rechtsanwälte sucht nach einem strategischen Partner für das TGA-Ingenieurbüro Ottensmeier. Dessen Geschäftsführung hatte vor Kurzem die Eröffnung eines formellen Insolvenzverfahrens beantragt.



„Mitursächlich für die Insolvenz erscheint zunächst ein Großprojekt aus dem Jahr 2018 zu sein, dessen Spätfolgen das Unternehmen bis heute belasten“, führt Oliver Ehrhardt aus. „Hinzu kommt der unerwartete Tod des geschäftsführenden Gesellschafters im Sommer diesen Jahres.“



In enger Abstimmung mit Unternehmensführung und Unternehmerfamilie konnte der vorläufige Insolvenzverwalter erste Sanierungsmaßnahmen einleiten, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. „Mitarbeiter und Kunden stehen zum Ingenieurbüro Ottensmeier“, führt Oliver Ehrhardt weiter aus. „Angestrebt wird nun eine gleichermaßen kurzfristige sowie nachhaltige Sanierung, die auch durch Übertragung des Geschäftsbetriebs auf einen strategischen Investor erfolgen kann.“



Mit der Durchführung des Investorenprozesses wurde nun die auf Restrukturierungssituationen spezialisierte MENTOR AG beauftragt. Uwe Borgers, Vorstand der Beratungsgesellschaft, stellt fest: „Dass wir bei OTTENSMEIER ein relativ junges, qualifiziertes und motiviertes Team vorgefunden haben, macht uns angesichts eines weiter zunehmenden Fachkräftemangels optimistisch, eine gute Lösung für den Standort zu finden.“



Über Ottensmeier Ingenieure



Seit Gründung in 1994 arbeitet das Team der Ottensmeier Ingenieure heute mit rd. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern multidisziplinär an fortschrittlichen Individualleistungen in der modernen Gebäudesystemtechnik. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung und Dokumentation. www.ottensmeier-ingenieure.de



Über Oliver Ehrhardt



Insolvenzverwalter Oliver Ehrhardt ist Mitbegründer und Namensgeber der auf Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren spezialisierten Kanzlei bitter . ehrhardt RECHTSANWÄLTE und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Insolvenzverwaltung. In den letzten 15 Jahren haben die Berufsträger der Kanzlei mehr als 2.000 Insolvenzverfahren aller Branchen, Unternehmensformen und –größen erfolgreich bearbeitet. www.bitter-ehrhardt.de

