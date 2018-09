Sanierung Emde Industrie-Technik GmbH: Deutsche Invest Mittelstand GmbH übernimmt Geschäftsbereiche Kellystangenproduktion und Bohrtechnik an den Standorten Staßfurt und Nentershausen

Im Rahmen der Sanierung der Emde Industrietechnik GmbH im rheinland-pfälzischen Nassau hat der Investor Deutsche Invest Mittelstand GmbH aus München die Geschäftsbereiche Kellystangenproduktion am Standort Staßfurt und Bohrtechnik am Standort Nentershausen übernommen. An den beiden Standorten bleiben insgesamt rund 200 Arbeitsplätze erhalten. hatte Ende Oktober 2017 Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Der Sanierungsprozess steht nun kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Insgesamt bleiben über 450 Arbeitsplätze erhalten.



Im ersten Schritt hatte bereits im Juni 2018 der Investor Dacapo.2 aus Berlin die Geschäftsbereiche Schüttguttechnik in Nassau sowie LSR Formenbau aus Oberbachheim mit rund 150 Mitarbeitern übernommen. Zeitgleich hatte die Kafril Gruppe um den Unternehmer Jens Karnahl den Standort in Wurzen mit über 100 Mitarbeitern erworben, der im Wesentlichen Anlagen zum Schüttguthandling sowie Anlagen für die Soda- und Kaliindustrie herstellt.



Für den verbliebenen Geschäftsbereich Gießerei in Staßfurt laufen derzeit Gespräche mit einem Interessenten. Dort besteht aufgrund hoher Profitabilität und vollen Auftragsbüchern derzeit kein Zeitdruck. Der Geschäftsbetrieb der Emde Industrietechnik GmbH wird seit dem Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung uneingeschränkt fortgeführt.



Der Sachwalter, Rechtsanwalt Martin Lambrecht aus Düsseldorf, hat den Prozess mit seinem Team eng begleitet und den Verträgen zugestimmt. Im Bereich M&A wurde die Eigenverwaltung von der CFM Corporate Finance Management GmbH aus Köln begleitet.



Die Kanzlei Menold Bezler hat den Sanierungs- und Verkaufsprozess gesteuert und in sämtlichen Rechtsfragen beraten. Die Stuttgarter Sozietät verfügt über große Erfahrung bei der Betreuung krisenbefangener Unternehmen, bei der Sanierung in Eigenverwaltung sowie bei Unternehmenstransaktionen in Krisensituationen.



Berater Emde Industrie-Technik GmbH:



Menold Bezler, Stuttgart:

Anwaltliche Beratung: Felix Rebel (Federführung, Distressed M&A), Dr. Frank Schäffler (Partner, Restrukturierung/Sanierung), Jost Rudersdorf (Partner, Distressed M&A), Dr. Cristina Baier (Partnerin, Arbeitsrecht), Robert Elhardt (Partner, Arbeitsrecht), Kathrin Seiz (Rechtsanwältin, Arbeitsrecht), Dr. Axel Klumpp (Partner, Immobilienrecht), Dr. Sebastian Mielke (Rechtsanwalt, Insolvenzrecht), Dr. Julia Schneider (Counsel, Gewerblicher Rechtschutz)



Sanierungsgeschäftsführung: Jochen Sedlitz (Partner)



Gossak Rechtsanwälte, Stuttgart: Dr. Andree Gossak (Partner, Arbeitsrecht)



Lambrecht Rechtsanwälte Düsseldorf: Rechtsanwalt Martin Lambrecht (Partner, Sachwaltung), Sibylle Gohlke (Sachwaltung/Arbeitsrecht), Gülsah Tan (Wirtschaftsjuristin, LL.M, Sachwaltung/Betriebsfortführung),



CFM Corporate Finance Management GmbH, Köln: Jens Nawrath (Federführung), Markus Leicher, Andre Janisch, Max Thiesen (alle M&A)

Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft

Menold Bezler gehört zu den führenden mittelständisch geprägten Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Über 90 Berufsträger in Stuttgart beraten private Unternehmen und die öffentliche Hand in allen Fragen des Wirtschaftsrechts: vom Arbeits-, Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Kartellrecht über das Energiewirtschafts- und Immobilienrecht bis hin zum Umwelt- und Bauplanungsrecht oder Vergaberecht. Die Kanzlei begleitet Mandanten bei Umstrukturierungen, Unternehmenskäufen, Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen sowie bei der Restrukturierung und Sanierung oder Nachfolgeplanung. Das Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien des Juve Verlags für juristische Information in Köln zählt Menold Bezler zu den Top-30-Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Mehr unter www.menoldbezler.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren