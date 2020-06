Pressemitteilung BoxID: 803883 (memoresa GmbH)

Ordnung ins digitale Chaos

.

Die Online-Plattform memoresa klärt im Rahmen der Whitepaper-Reihe auf, wie wir bei Verträgen und Accounts endlich den nötigen Durchblick bekommen.



Bankkonto, Social Media Account, Hausratversicherung, Handyvertrag, Pay-TV Abo, Patientenverfügung, Vereinsmitgliedschaft .... gerade bei wichtigen Unterlagen und persönlichen Angelegenheiten fehlt uns häufig der Überblick und eine gute Ablagestruktur. Eine aktuelle Umfrage der Online-Plattform memoresa hat ergeben, dass über 40 Prozent der Befragten, wichtige Vertragsdetails nicht im Blick haben (siehe Grafik). Das aktuelle Whitepaper „Ordnung ins digitale Leben“, das die im Mai gestartete Plattform gerade veröffentlicht hat, zeigt übersichtlich auf, was für die persönliche Organisation wichtig ist, wie wir uns am besten sortieren und was dabei besonders zu beachten ist.



Beispiel Handyverträge: Die Kündigungsfristen hier parat zu haben, ist pures Geld. Denn gerade bei Mobilfunktarifen lassen sich bei einem Wechsel attraktive Preisvorteile über Neukunden-Deals erzielen, die nach einer automatischen Laufzeitverlängerung häufig wegfallen. Beispiel Versicherungen: Nur über eine strukturierte Bestandsaufnahme aller Versicherungsverträge kann geklärt werden, ob wir in Schadensfällen ruhig schlafen können. Häufig vergessen, aber absolut wichtig, ist beispielsweise auch die Kontrolle, ob die Bezugsberechtigten noch immer korrekt benannt sind oder nötige Änderungen womöglich versäumt wurden, etwa bei Lebensversicherungen.



Besonders hilfreich und leicht zu handhaben sind dabei digitale Ablagesysteme und Schließfächer, die für jedes Thema eine passende digitale Schublade bereithalten, die mit einem Klick geöffnet werden kann. Wichtige Dokumente können ganz einfach hochgeladen und hinterlegt werden. Darüber hinaus ist es möglich, Vertrauenspersonen zu benennen, die ganz nach Vorgabe des Nutzers in Not- oder etwa Todesfällen informiert werden und Zugang zu den relevanten Informationen erhalten.



Das Whitepaper „Ordnung ins digitale Chaos“ ist ab sofort unter www.memoresa.de abrufbar.

