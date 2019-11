Pressemitteilung BoxID: 776253 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

The Dark Tenor: Acoustic Heartbeat Tour und Sommer 2020 - noch wenige freie Termine!

Über 200.000 verkaufte Alben, goldveredelte und chartplazierte Albumveröffentlichungen, zahlreiche ausverkaufte Konzerte und euphorische Fans: The Dark Tenor begeistert als Grenzgänger zwischen klassischer und moderner Musik. Der amerikanische Sänger und Songwriter integriert weltbekannte klassische Themen in das aktuelle Soundgewand von Rock- und Popsongs und begeistert damit Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Brachiale Sounds, mitreißende Symphonien, emotionsgeladene Shows, aber auch die sanften, leisen Töne zeichnen seine Musik aus. Auf zahlreichen Konzerten quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz konnte er bereits eine große, stetig wachsende Fangemeinde für sich und seine Musik gewinnen.



"Mit meiner Musik zeige ich die coole Seite der Klassik auf, hole sie raus aus der elitären Ecke und mache die großartigen klassischen Kompositionen auch für diejenigen zugänglich, die normalerweise nicht mit ihr in Berührung kommen", erklärt The Dark Tenor die DNA seiner Musik. "Sie ist dabei wie mein Leben und meine Persönlichkeit: Sie baut Brücken, sie bringt Gegensätze zusammen, sie fusioniert scheinbar weit Entferntes. Und vor allem: sie berührt die Menschen tief in ihrem Herzen."



Gemeinsam mit MSK Meistersinger verwirklicht er nun einen Herzenswunsch:

Mit seiner "Acoustic Heartbeat Tour" geht er zurück zu seinen Wurzeln und veranstaltet ganz exklusive, für die Zuschauer sehr intime Konzerte, nah und unplugged.



"Acoustic Heartbeat Tour 2020":

14.04.20 Leipzig / Peterskirche

15.04.20 Magdeburg / Johanniskirche

16.04.20 Erfurt / Thomaskirche

17.04.20 Berlin / Apostel-Paulus-Kirche

18.04.20 Hamburg / Kulturkirche Altona

24.04.20 Hannover / Markuskirche

25.04.20 Bochum / Christuskirche

... wird fortgesetzt!



Weitere Infos zum Künstler finden sich hier: https://msk-live.de/acts/dark-tenor/

