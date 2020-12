Mit ihrem Album „One More Year“ landete Patricia Kelly im Frühjahr einen großen Erfolg und erreichte in Deutschland Platz 3 der Album Charts. Um den vielen Fans, die bereits Tickets für die gleichnamige Tour gekauft haben, und allen, die aufgrund der pandemiebedingten Unsicherheiten im Frühjahr 2021 einen Konzertbesuch noch scheuen, ein sicheres und unbeschwertes Konzerterlebnis bieten zu können, haben sich Patricia Kelly und ihr Team entschieden, die Tour in den Zeitraum September / Oktober / November 2021 zu verlegen.



Alle bisher erworbenen Tickets behalten für die neuen Tourtermine volle Gültigkeit.*



Patricia Kelly - One More Year - die neuen Termine:



09.09.21 Düsseldorf, Capitol Theater

11.09.21 Stuttgart, Liederhalle

13.09.21 München, Circus Krone Bau

19.09.21 Bielefeld, Stadthalle

23.09.21 Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

24.09.21 Leipzig, Geyserhausbühne

25.09.21 Reichenbach/V., Neuberinhaus

26.09.21 Berlin, Konzertsaal der UdK

02.10.21 Eisenhüttenstadt, Friedrich-Wolf-Theater

03.10.21 Dresden, Alter Schlachthof

04.10.21 Halle, Steintor Varieté

12.10.21 Saarbrücken, CongressCentrum

13.10.21 Bochum, RuhrCongress

14.10.21 Köln, Theater am Tanzbrunnen

17.10.21 Wiesbaden, Kurhaus

18.10.21 Freiburg, Konzerthaus

23.10.21 Bad Bodenteich, Studio21

24.10.21 Flensburg, Deutsches Haus

25.10.21 Hannover, Theater am Aegi

29.10.21 Lübeck, MuK

31.10.21 Bremen, Die Glocke

14.11.21 Wien, Stadthalle



Tickets für die neuen Tourtermine gibt es ab dem 10.12.20 ab 12 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter eventim.de und patricia-kelly.com.



*Aufgrund von Renovierungsarbeiten der Spielstätte im neuen Tourzeitraum muss das Konzert im Kieler Schloss leider entfallen und wird durch den Termin in Flensburg am 24.10. ersetzt. Für Kiel erworbene Tickets können über Eventim oder die Vorverkaufsstelle in Gutscheine eingetauscht werden, mit denen ein Ticket für Flensburg erworben werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Aufteilung der Platzkategorien in den beiden Häusern ist eine Nutzung der für Kiel erworbenen Tickets für das Konzert in Flensburg leider nicht möglich. Wir bitten das zu entschuldigen.

