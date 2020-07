Pressemitteilung BoxID: 806412 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

MSK Meistersinger bucht Matze Knop

Matze Knop ist sicherlich unbestritten der beste und populärste Parodist im deutschsprachigen Raum, beliebter und erfolgreicher Comedian und Entertainer. Ab sofort arbeitet MSK Meistersinger mit dem großartigen Comedian und seinem Management von Pool Position für den Live-Bereich zusammen. Sein neues Programm wird Matze Knop bereits 2021 auf großer Premieren-Tournee präsentieren.



"Auf zu neuen Ufern", meint Matze Knop. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit MSK Meistersinger - und ich bin mir sicher, dass wir unsere gemeinsamen Live-Aktivitäten zu großem Erfolg führen werden. Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert.“



Auch Alexander Elbertzhagen, CEO der Kick-Media AG, ist erfreut über die Vereinbarung: "Matze Knop ist ein unglaublich facettenreicher Künstler, der sich auch nach vielen Jahren im Live-Geschäft immer wieder neu erfindet. Er versteht es wie kaum ein anderer, mit seinem Publikum zu interagieren. Ich freue mich darauf, mit unserem neuen Partner MSK Meistersinger ein tolles Konzept für Matzes Tour 2021 auszuarbeiten."



"Wir von MSK Meistersinger sind stolz, an der Seite von Matze Knop, Alexander Elbertzhagen und dessen großartigem Team die Equipe Matze Knop komplettieren zu dürfen", sagt Norman Görlitz von MSK Meistersinger. "Mit dieser starken Aufstellung wollen wir eine temporeiche und treffsichere Bühnenshow rund um Matze Knop produzieren, die bestens ins EM-Jahr 2021 passen wird."



Matthias "Matze“ Knop äußerte schon im zarten Alter von fünf Jahren den Berufswunsch: "Ich werde Rudi Carrell.“ Er ging zum Radio und arbeitete erfolgreich als Moderator und Reporter. Der große nationale Durchbruch gelang Matze Knop dann im Sommer 1997 mit der Comedy-Figur "Supa Richie". Bereits innerhalb weniger Wochen katapultierte sich sein erstes Comedy-Album auf Platz 7 der deutschen Album-Charts.



Seither brilliert Matze Knop als Stand-Up-Comedian und Parodist mit genialen Interpretationen von Franz Beckenbauer, Jürgen Klopp, Niki Lauda, Dieter Bohlen, Howard Carpendale, Felix Magath, Luca Toni und vielen anderen.



Er ist ein gern gesehener Gast im TV und seit 2017 fester Bestandteil von Deutschlands erster Sport-Comedy-Show "Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette“ auf Sky1. Nach seiner erfolgreichen "Diagnose Dicke Hose“-Tour, ist Matze Knop seit Anfang 2019 mit seinem neuen Comedy-Entertainment-Programm "Willkommen in Matzeknopien“ unterwegs.



Im Sommer 2019 ging mit dem Bundesliga-Start der Podcast von Matze Knop und Oliver Pocher "Messi & Ronaldo“ auf Sendung. Jede Woche durchleuchteten die beiden Comedians den Weltsport und ihre Akteure. Bissig, kritisch und persönlich. Seit April 2020 wird der Podcast als "Messi und Ronaldo XXL“ mit Reiner Calmund fortgeführt.



Von März bis Ende April 2020 wurde Matze Moderator seiner eigenen Sendung und Show "Matze Knops Homeoffice" auf SKY1, die in den unruhigen Zeiten rund um COVID-19 für die nötige Ablenkung und gute Laune gesorgt hat. Darüber hinaus sprach er via Skype, Facetime und ähnlichem in seinem hauseigenem Studio mit Prominenten aber auch normalen Menschen und gab Tipps gegen die Langeweile zu Hause oder den zunehmenden Bauchumfang.



Alle Informationen und Pressefotos finden Sie auf: msk-live.de

