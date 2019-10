Pressemitteilung BoxID: 773053 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

MIA. live auf Tour / Festivalbooking 2020!

MIA. stehen für Leidenschaft, Vielfalt, Lebensfreude - nicht zum Herunterladen, nicht kopierbar, dafür unmittelbar, ganz und gar, kopfüber. Die Band ist längst ein Teil der jüngeren deutschen Kulturgeschichte und fühlt sich doch live auf der Bühne immer noch am wohlsten!



Nach dem ersten Vorgeschmack "KopfÜber" veröffentlichen MIA. jetzt bereits die zweite Single aus ihrem neuen Album "Limbo". Das Stück hört auf den Namen "Tortenguss" - aber wer zuckrigen Pop erwartet, irrt gewaltig. "Tortenguss" ist pure Unvernunft und schreiend-schönes Durcheinander. Ein Song über den Moment der Geborgenheit im Chaos, über Anmut im Gewitter der Großstadt und die Ausstrahlungskraft eines Ortes, an dem man bereit ist, sich überrumpeln und einnehmen zu lassen. Einfach Augen zu und durch - und dann direkt rein ins Herz.



Ein Motto, das auch für den kommenden November gelten dürfte. Da gehen MIA. nämlich auf große Tour durch Deutschland und Österreich. Mit im Gepäck: Die großen Hits aus mehr als 20 Jahren Bandgeschichte, genauso wie die ersten Songs aus dem neuen Album "Limbo", das am 28.02.2020 erscheinen wird.



Kopfüber Tour 2019



01.11.2019 Leipzig // Täubchenthal

02.11.2019 AT - Wien // Ottakringer Brauerei

03.11.2019 München // Backstage

08.11.2019 Berlin // Astra (ausverkauft)

09.11.2019 Hannover // Musikzentrum (ausverkauft)

10.11.2019 Frankfurt/Main // Batschkapp

21.11.2019 Hamburg // Markthalle

22.11.2019 Münster // Jovel

23.11.2019 Köln // Gloria (ausverkauft)

29.11.2019 Magdeburg // Factory

30.11.2019 Stuttgart // Im Wizemann

01.12.2019 Dresden // Schlachthof



Limbo Tour 2020



30.04.2020 Neuruppin // Kulturkirche 01.05.2020 Bremen // Tivoli

02.05.2020 Düsseldorf // Zakk

08.05.2020 Zwickau // Alter Gasometer

09.05.2020 Rostock // M.A.U. Club

10.05.2020 Mannheim // Alte Feuerwache

14.05.2020 Koblenz // Kuppelsaal / Festung Ehrenbreitstein

15.05.2020 Mainz // KUZ

16.05.2020 Friedrichshafen // Caserne

21.05.2020 Nürnberg // Hirsch

22.05.2020 Erfurt // HsD

23.05.2020 Potsdam // Lindenpark



Tickets: tickets.miarockt.de

Weitere Infos rund um MIA. gibt es hier: http://msk-live.de/acts/mia/

