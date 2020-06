Pressemitteilung BoxID: 802039 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

Konstantin Wecker und MSK Meistersinger verschieben UTOPIA nach 2021

Mit seinem neuen Projekt UTOPIA will Konstantin Wecker sein Publikum auf "eine sehnsuchtsvolle Reise in eine herrschaftsfreie Welt“ mitnehmen. Aufgrund der Covid - 19 bedingten Kontaktsperre ist es dem Künstler, seinen Musikern und seinem Produktionsteam leider unmöglich geworden, das Programm rechtzeitig zum geplanten Premierentermin Anfang Oktober 2020 auf die Bühne zu bringen.



Wecker selbst dazu: "Ich bin sehr traurig, dass UTOPIA nicht wie geplant im Oktober starten kann, freue mich aber um so mehr auf das nächste Jahr, wo wir - dann hoffentlich wieder ohne Kontaktsperre - auf dieses wichtige Thema zurückkommen werden. Premiere feiern wir mit UTOPIA nun Anfang Juni 2021 mit zwei Konzerten im Circus Krone in München."



Wecker Fans müssen 2020 jedoch nicht gänzlich auf ihren Künstler verzichten. Einige der für 2020 geplanten UTOPIA Termine wird Konstantin Wecker als SOLO Konzerte bestreiten. Das Publikum erwartet ein ganz besonderer Wecker Abend, wie es ihn lange nicht gab. Denn die einzigartige Einheit seines Klavierspiels und seines Gesangs lässt sich am direktesten und pursten in einem Wecker Solokonzert live erleben. In Erfurt und Wien können sich Konstantin Wecker Fans auf einen der gefeierten Trio Abende mit Jo Barnikel und Fany Kammerlander freuen.



Tickets für diese Veranstaltungen, wie auch für alle auf 2021 verlegten UTOPIA Termine, behalten Gültigkeit:



Konstantin Wecker - SOLO

02.10.2020 / Geretsried / Zeltfestival / Kulturherbst

03.11.2020 / Dortmund / Konzerthaus

05.11.2020 / Hamburg / Laeiszhalle

14.11.2020 / Dresden / Ostra Dome

19.11.2020 / Leipzig / Gewandhaus

04.12.2020 / Wiesbaden / Kurhaus

10.12.2020 / Köln / Theater am Tanzbrunnen

17.12.2020 / Mannheim / Rosengarten

30.12.2020 / Berlin / UdK



Konstantin Wecker - TRIO

13.11.2020 / Erfurt / Alte Oper

07.12.2020 / Wien / Konzerthaus



Konstantin Wecker - UTOPIA - 2021

03.06.2021 / München / Circus Krone - Premiere

04.06.2021 / München / Circus Krone - Premiere

24.06.2021 / Bad Rappenau / Blacksheep Festival

07.10.2021 / A - Weiz / Kunsthaus

10.10.2021 / Regensburg / Audimax

11.10.2021 / Frankfurt / Alte Oper

21.10.2021 / Wuppertal / Stadthalle

22.10.2021 / Emden / Nordseehalle

30.10.2021 / Reutlingen / Stadthalle

17.11.2021 / A - Linz / Brucknerhaus

18.11.2021 / A - Salzburg / Haus für Mozart

25.11.2021 / Hannover / Theater am Aegi

26.11.2021 / Bremen / Die Glocke

03.12.2021 / Flensburg / Deutsches Haus

04.12.2021 / Lübeck / MuK

09.12.2021 / CH - Luzern / KKL

16.12.2021 / Freiburg / Konzerthaus

17.12.2021 / Stuttgart / Liederhalle

18.12.2021 / Saarbrücken / Congresscentrum



Alle Konstantin Wecker Termine und Tickets aktuell auf:

