KONSTANTIN WECKER - Eine Konzertreise nach Utopia

„Utopia. Eine Konzertreise“ so heißt die neue Bühnenproduktion von und mit Konstantin Wecker, bei der Wecker sein Publikum auf eine sehr persönliche Suche nach Utopia mitnehmen wird, eine sehnsuchtsvolle Reise in eine herrschaftsfreie Welt.



Zu hören sind neu komponierte Lieder (Alles Allen, Utopia) kombiniert mit (fast) vergessenen, aber noch immer gültigen Titeln (Revoluzzer, Und das soll dann alles gewesen sein), beliebten Wecker-Klassikern, sowie eigenen Texten, Gedichten und Gedanken im Dialog mit solchen von geschätzten Weggefährt*innen, Künstler*innen, Autor*innen, Philosoph*innen und politischen Aktivist*innen.



„Nein ich hör nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt“ singt Wecker in seinem Lied Den Parolen keine Chance. Sein neues Programm führt diesen Gedanken nun konsequent weiter. Utopia ist eine musikalische Laudatio und ein leidenschaftliches künstlerisches Plädoyer dafür, das angeblich „nicht Realisierbare“ endlich möglich werden zu lassen, bevor die Realisten unsere Welt endgültig zerstört haben.



Utopia wird eine sehr persönliche und politische Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft, um all die eigenen, fremden und kollektiven Sehnsüchte, Rebellionen, Ideen und gelebten Momente zu entdecken, in denen eine herrschaftsfreie Weltgesellschaft heute längst entsteht und lebendig wird.



Tourtermine:

02.10.2020 Geretsried Zeltfestival Kulturherbst

31.10.2020 Reutlingen Stadthalle

03.11.2020 Dortmund Konzerthaus

05.11.2020 Hamburg Laeiszhalle

08.11.2020 Lübeck MuK

14.11.2020 Dresden Ostradome

30.11.2020 Regensburg Audimax

04.12.2020 Wiesbaden Kurhaus

10.12.2020 Köln Theater am Tanzbrunnen

15.12.2020 Saarbrücken CongressCentrum

16.12.2020 Stuttgart Liederhalle

17.12.2020 Mannheim Rosengarten

27.12.2020 Kiel Kieler Schloss

29.12.2020 Bremen Die Glocke

30.12.2020 Berlin UdK



Weitere Termine in Vorbereitung.



Tickets unter:

konstantinweckerutopia.reservix.de/events

