Heiko und Roman Lochmann vertrauen auch bei ihrem jüngst gestarteten neuen Projekt HE/RO auf die Expertise der Meistersinger Merchandising GmbH (MSM) und ihrem Vertriebspartner MerchCowboy:

"Wir freuen uns, unsere Fans mit neuem HE/RO Merch begeistern zu können. Das wir dabei mit unserem Partner auf Fairtrade, Nachhaltigkeit und klimaneutralen Versand setzen können, freut uns umso mehr.“



MSM Geschäftsführer Reinhardt Grahl zur neuen Kollektion: „Mit den Lochmann Brüdern verbindet uns eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die uns spektakuläre Erfolge beim Merchandising beschert hat. Und wir sind Fans ihres neuen Projektes HE/RO! Die CI, welche die Jungs hierfür kreiert haben eignet sich perfekt für cooles, zeitgemäßes und Fashion orientiertes Merchandising. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Fans unsere Begeisterung teilen!"



Als "Die Lochis" sind die Lochmann Brüder auf Platz 1 der Charts gestürmt und mit Gold-Album und ausverkauften Tourneen durchgestartet. 2019 haben die Zwillinge bewusst ihre Karriere als "Die Lochis" beendet. Die Zeit war reif, sich künstlerisch neu zu entdecken. Knapp zwei Jahre tüftelten Heiko und Roman an neuer Musik und ihrem eigenen Sound. Entstanden ist HE/RO. Ehrlich. Authentisch. Und verdammt echt.



HE/RO steht für nostalgischen Pop Rock der 2000er á la Green Day trifft auf modernen sphärischen Pop á la Post Malone. Gemäß der Philosophie: "All emotions are beautiful.“ - auch wenn sie nicht immer heiter sind.



Die erste HE/RO Kollektion - jetzt online auf youarehero.de

