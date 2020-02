Pressemitteilung BoxID: 787609 (Meiningen GmbH)

In Meiningen wird Kleinkunst großgeschrieben

Die 29. Meininger Kleinkunsttage begeistern mit kleinen und großen Stars vom 29. Februar bis 24. April 2020

Das Kleinkunstfestival gehört zu den attraktivsten der Szene und der Thüringer Kleinkunstpreis – der während des Festivals verliehen wird – gilt als einer der begehrtesten im deutschsprachigen Raum. Bereits zum 29. Mal finden die Kleinkunsttage in Meiningen statt. Im Jahr 2020 mit dabei sind Künstler wie Gerhard Polt, Sebastian Pufpaff, Arnulf Rating, Ingolf Lück und das Duo Suchtpotenzial, dem der Thüringer Kleinkunstpreis 2020 verliehen wird.



Sebastian Pufpaff eröffnet mit seinem Programm „Wir nach“ die 29. Meininger Kleinkunsttage. Wie der Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises 2020 seiner Warnung „dem Verrat durch die Politik folgt die Diktatur der Satire“ Taten folgen lässt, erleben die Zuschauer am 29. Februar im Meininger Staatstheater. Bis zum 24. April werden 18 Veranstaltungen geboten, die sich sehen lassen können – angefangen von Polit-Kabarett und Comedy über A-Cappella und Musik-Show bis hin zu Buchlesung und erlesener Komik ohne Worte. Genau diese Vielfalt ist das Markenzeichen der Meininger Kleinkunsttage. Während anderenorts reine Kabaretttage bzw. Comedy-Festivals veranstaltet werden, präsentiert Meiningen ein facettenreiches Gesamtkunstwerk aller mit der Kleinkunst verbundenen Genres und stilistischen Ausdrucksmittel.



Mit Teresa Rizos und Lucy van Kuhl stehen zwei Newcomer auf der Bühne, die der Meininger Festivalmanager Frank Heinecke bei seinen alljährlichen Kulturbörsen-Besuchen in Freiburg im Breisgau entdeckt hat. Van Kuhl präsentiert im Lieder-Doppelabend ihr Debüt-Programm „Fliegen mit Dir“. Seit 2018 ist die studierte Germanistin und Pianistin bei Konstantin Wecker unter Vertrag. „Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um", sagt Wecker über sie.



Den Thüringer Kleinkunstpreis, der seit 1996 alljährlich zu den Meininger Kleinkunsttagen für eine im Vorjahr gezeigte Leistung verliehen wird, erhält 2020 das Liedermacher-Duo Suchtpotenzial, das aus der Pianistin Ariane Müller und der Sängerin Julia Gámez Martin besteht. Die geehrten Künstler zeichnen sich durch eine hohe Professionalität und Originalität aus. Die Preisfigur stellt den Theaterherzog Georg II. schmunzelnd und satirisch verfremdet mit einer Knollennase dar.



Der Kleinkunstpreis

Der Thüringer Kleinkunstpreis wird seit 1996 jährlich unter den Teilnehmern der Meininger Kleinkunsttage vergeben. Er versteht sich als ein reiner Publikumspreis, da die Jury nicht aus Kabarettprofis, sondern ausschließlich aus Mitgliedern des Fördervereins des Festivals besteht.



Die Preisfigur stellt den Theaterherzog Georg II. dar, schmunzelnd und satirisch verfremdet mit einer Knollen-Nase. Das Preisgeld in Höhe von 5.555,55 Euro wird von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Rhön-Rennsteig-Sparkasse gespendet.



Weitere Insidertipps und Informationen zu Meiningen: Meiningen GmbH / Tourist-Information,

Ernestinerstraße 2, 98617 Meiningen, Tel. +49 (0) 3693 44 650, www.meiningen.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (