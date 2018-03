MEG Milch Board mit verjüngtem Team

Die Delegierten der MEG Milch Board haben in Göttingen einen neuen Vorstand gewählt: Frank Lenz rückt für Axel Walterschen nach, der wegen einer betrieblichen Umstrukturierung seine Vorstandsarbeit nicht fortsetzen kann. Der Vorstandsvorsitzende Peter Guhl bedauert das Ausscheiden Walterschens, der unter anderem viel für die europaweite Vernetzung der MEG Milch Board getan habe. Gleichzeitig ist Guhl froh, mit Frank Lenz einen Vertreter der jüngeren Milchviehhaltergeneration für das Vorstandsteam gewonnen zu haben.



Lenz ist 38 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb in Schinne, Sachsen-Anhalt, mit 370 Milchkühen. Lenz will die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden auf Grundlage von Gemeinsamkeiten voranbringen und sagt dazu: „Im Vordergrund steht das gemeinsame Ziel, eine Entlastung auf die Betriebe zu bringen. Verbandsinteressen müssen dafür nicht identisch sein. Das große Ziel als starke Gemeinschaft von Milcherzeugern verschiedener Verbände gemeinsam die Zukunft zum Wohle unserer Betriebe und Familien zu gestalten eint uns – und das nutzen wir.“



Zudem zeigt sich Guhl erfreut über die Verpflichtung eines neuen Geschäftsführers: „Mit Dr. Philipp Groteloh konnten wir einen ausgewiesenen Kenner der Milchszene gewinnen, der für uns schon viele Jahre als Vertragsanwalt tätig war.“



Der bisherige Geschäftsführer Rainer von Hößlin hat seine Tätigkeit für die MEG Milch Board aus gesundheitlichen Gründen beendet. Guhl stellt fest: „Rainer von Hößlin hat uns mit seiner Arbeit richtig vorangebracht. Er hat mit dazu beigetragen, dass das Agrarmarktstrukturgesetz mit seinen Bündelungsmöglichkeiten erhalten geblieben ist – ein Meilenstein für die Milcherzeuger, dessen Bedeutung nicht immer erkannt wird! Auch die Möglichkeit, Geschäftsfelder unter dem Dach der MEG Milch Board als einfache Bündelungsvariante zu gründen, haben wir ihm zu verdanken.“

MEG Milch Board w.V.

Die MEG Milch Board w. V ist die einzige deutschlandweit agierende Milcherzeugerorganisation. Sie wurde im Jahre 2007 gegründet.



Grundlage der MEG Milch Board w. V. ist das Agrarmarktstrukturgesetz (AgrarMSG), welches in wesentlichen Teilen Eingang in die Satzung gefunden hat. Staatlich genehmigt wurde die Gemeinschaft von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).



Aufgabe der Erzeugerorganisation ist unter anderem die Aufstellung von Verkaufs- und Vermarktungsregeln für die Mitglieder. Ziel ist es, die Bündelung der Milchbauern weiter voranzutreiben, um diesen den Zugang zum Wettbewerb innerhalb der Lebensmittelkette zu ermöglichen. Unterstützung erfährt dieses wichtige Vorhaben durch das Bundeskartellamt (Sektorbericht Milch), die Europäische Kommission durch den Rechnungshof der Europäischen Union und durch viele andere Organisationen. Alle befürworten die Bündelung der Milchbauern, damit diese einen die Produktionskosten deckenden Rohmilchpreis und damit ein angemessenes Einkommen erzielen können.



Besondere Satzungsaufgabe ist die Ermittlung der Produktionskosten unter Einbeziehung eines plausiblen Einkommensansatzes und unter Berücksichtigung des eingesetzten Kapitals für Boden und Pacht.



Die MEG Milch Board w. V. stellt somit ein wichtiges Instrument dar, um die Milchbauern aus der Umklammerung von privaten und genossenschaftlich organisierten Molkereien zu lösen. Letztere haben es bis heute nicht vermocht, die Wertschöpfung aus dem gelieferten Rohstoff an die Erzeuger weiterzugeben. Folge sind unzureichende Einkommen der Landwirte. Da insbesondere die Produktionskosten in den letzten Jahren exorbitant angestiegen sind, der Rohmilchpreis aber eher stagnierte, ist es zentrales Anliegen der MEG Milch Board w. V., den Milchbauern die wichtige Teilnahme am Markt zu eröffnen.



