Medios AG gewinnt österreichisches Family Office als Investor

Die Medios AG („Medios“), eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland, hat ein österreichisches Family Office als Investor gewonnen. Das Family Office, über dessen Namen Stillschweigen vereinbart wurde, hat ein Aktienpaket im Volumen von 100.000 Aktien erworben.



Die in dem Aktienpaket enthaltenen Aktien wurden über Aktienoptionen von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern bedient. Diese waren ihnen im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes im Geschäftsjahr 2016 gewährt worden.



Matthias Gärtner, CFO der Medios AG: „Wir freuen uns, ein etabliertes österreichisches Family Office als langfristigen Investor gewonnen zu haben. Das unterstreicht die Attraktivität von Medios auch außerhalb von Deutschland. Zudem haben wir durch die Privatplatzierung den Streubesitz der Gesellschaft erneut erhöht. Das wird die Präsenz von Medios am Kapitalmarkt auch im Sinne unserer bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre weiter stärken.“



Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

