Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu knapp 10 % des Grundkapitals

Der Vorstand der Medios AG (die „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia 2018 und 2019 beschlossen. Demnach soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von aktuell 14.628.590,00 € durch die Ausgabe von bis zu 1.456.401 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) um bis zu knapp 10 % erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien unter der ISIN DE000A1MMCC8 und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.



Die Neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) zum Erwerb angeboten werden.



Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist voraussichtlich der 5. Juni 2020. Die Lieferung der Neuen Aktien ist für Montag, den 8. Juni 2020 vorgesehen.



DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, BESTIMMT



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

