Pressemitteilung BoxID: 773829 (MedienNetzwerk SaarLorLux e.V.)

MEDIA & ME - Backstage bei Medienberufen

Tagesschausprecher Jan Hofer verabschiedet 3. Jahrgang und gibt Startschuss für Alumni-Netzwerk

Jan Hofer, Chefsprecher der ARD-Tagesschau, der Vorstandsvorsitzende des MedienNetzwerks SaarLorLux e. V., Dr. Gerd Bauer, und der Vorsitzende des Medienrats der Landesmedienanstalt Saarland, Prof. Dr. Stephan Ory, haben im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projektes Media & Me – Backstage bei Medienberufen die Zertifikate an die Absolventinnen und Absolventen des dritten Jahrgangs übergeben. 15 junge Erwachsene haben in den letzten sieben Monaten die unterschiedlichen Facetten des Journalismus und der verschiedenen Medienberufe in der Großregion kennengelernt.



Media & Me – Backstage bei Medienberufen ist ein Projekt von 23 (Medien-) Unternehmen aus dem Saarland, Ostbelgien, Lothringen und Luxemburg. Ziel des Projektes ist es, jungen Erwachsenen der Großregion in sieben mehrtägigen Modulen einen Einblick in verschiedene Medienberufe zu geben, ihnen bei der Berufsorientierung zu helfen, interkulturelle Kompetenzen zu stärken und praktische Übungen unter professioneller Anleitung zu ermöglichen.



Im Fokus der Veranstaltung stand auch die Einweihung eines neuen Alumni-Netzwerks, das ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das Projekt hinaus mit Partnern vernetzt und Veranstaltungen in der Großregion anbietet, durch die sie ihre Medienkompetenzen erweitern können.



Schon seit Beginn des Projekts im Jahr 2016 hat Jan Hofer die Schirmherrschaft inne: „Das Projekt Media & Me liegt mir am Herzen, da es jungen Menschen die Möglichkeit bietet, sich durch die Vielzahl an journalistischen Angeboten der Partner in wenigen Monaten zu orientieren und weiterzubilden. Es ist auch toll zu sehen, dass wir mit unserem neu gegründeten Alumni-Netzwerk über das Projekt hinaus fördern und den Austausch zwischen ihnen und unseren Partnern weiter vertiefen. “



„Das grenzüberschreitende Projekt stellt einen großen Mehrwert für die Entwicklung eines großregionalen Kommunikationsraums dar“, so Dr. Gerd Bauer. „Ich freue mich, dass 23 Medienunternehmen aus der Großregion ihr Wissen im Rahmen des Projekts Media & Me einbringen. Den interkulturellen Austausch möchten wir mit unserem Alumni-Netzwerk weiter ausbauen. “



Der Vorsitzende des Medienrats der LMS, Prof. Dr. Stephan Ory, sieht Media & Me als einen Baustein des zentralen Anliegens der LMS, Vielfalt herzustellen: Professioneller Journalismus ist in der Lage, Nachricht von Desinformation zu trennen. Journalisten lernen zugespitzt zu formulieren und zugleich die Persönlichkeit der Betroffenen zu wahren, ganz im Gegenteil zum Phänomen Hate Speech.



Ebenfalls ein positives Fazit zogen Förderer und Projektpartner aus Belgien, Luxemburg, Frankreich und dem Saarland, die den großregionalen Ansatz von Media & Me und den Netzwerkgedanken des Projekts lobten, der bereits zu vielen Kooperationen zwischen Teilnehmerinnen/ Teilnehmern und Unternehmen führte.



Im Rahmen der Abschlussfeier berichteten die angehenden Medienmacher über ihre Erfahrungen und Erlebnisse, die sie im Verlauf der letzten Monate sammeln konnten und stellten ausgewählte Beiträge vor. Media & Me hat die jungen Erwachsenen bestärkt, ihren Berufsweg in der Medienlandschaft der Großregion (weiter) zu gehen. Zudem konnten sie sich ein berufliches Netzwerk aufbauen, das sich durch das Absolventen-Netzwerk von Jahr zu Jahr erweitern wird.



Weitere Informationen zu dem Projekt sowie die produzierten Beiträge der Absolventen des Jahrgangs 2019 finden Sie unter www.media-and-me.de.



Aktuell beteiligen sich folgende Partner am Projekt Media & Me – Backstage bei Medienberufen:



Aus dem Saarland:

bigFM Saarland, echtgut markeninszenierung GmbH, FORUM Agentur für Verlagswesen, Werbung, Marketing und PR GmbH, HDW Neue Kommunikation GmbH, Landesmedienanstalt Saarland / MedienKompetenzZentrum, RADIO SALÜ - Euro-Radio Saar GmbH, Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH, Saarländischer Rundfunk, Staatskanzlei des Saarlandes, The Radio Group



Aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens:

100’5 DAS HITRADIO, Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft, GrenzEcho AG / Radio Contact Ostbelgien Now, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens / Medienzentrum Ostbelgien



Aus Luxemburg:

Lëtzebuerger Journal, Luxemburger Wort, Radio 100,7, Radio ARA / Graffiti, Tageblatt Lëtzebuerg, Union des Journalistes Luxembourg



Aus Lothringen:

MosaïkCristal Télévision, Radio Mélodie



Finanziell gefördert durch:

IPR: Interregionaler Parlamentarierrat, Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel (ALIA), Landesmedienanstalt Saarland, Medienzentrum Ostbelgien

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (