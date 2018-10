Kerkhoff, Tyhssenkrupp: "Es ist eine neue Phase, kein radikal neuer Schnitt."

01.10.18

Guido Kerkhoff, neuer Vorstandschef von Tyhssenkrupp, heute bei n-tv zur Zukunft des Konzerns nach der Aufspaltung:

"(…) Die Teilung in die verbliebenen Werkstoffbereiche und in die Industriegütergeschäfte ist eine Fortsetzung des Weges, den wir bisher schon eingeschlagen haben. (…) So wird es uns gelingen, mit zwei starken, einem Werkstoff- und einem Industriegüterkonzern, in den Zukunftsmärkten besser orientiert aufgestellt zu sein (…). Ich glaube insofern ist Thyssenkrupp erhalten, es gibt es halt nur zweimal."



Zu den Industriegütergeschäften und auf die Frage, ob das Unternehmen nicht eher Getriebener statt Handler sei:

"Das sehe ich überhaupt nicht so. (…) Ich glaube, wir haben vor allen Dingen mit dieser neuen Aufstellung geschafft, dass auch für die Aktionärsinteressen jetzt zwei einzelne Aktien da sind und sich somit die Entwicklungen nahtlos fortsetzen kann, die wir hier angefangen haben. Insofern ein gutes Zeichen. Vor allen Dingen auch, weil die Mitarbeiter mitgenommen wurden. (…) Wir haben insgesamt jetzt eine Unterstützung des gesamten Aufsichtsrats. Es hat ein einstimmiges Votum für diese Strategie und auch für die Personalbesetzung gegeben. (…) Es ist eine neue Phase, kein radikal neuer Schnitt."



Diese Zitate sind frei mit den Hinweis auf n-tv.



Weitere Informationen:

