Pressemitteilung BoxID: 810275 (Medienbotschaft Verlag & Events GmbH)

"Serve the perfect" - Kreiere deinen perfekten Drink 2020!

DRINKS OPEN 2020

Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre steht außer Frage: Auch in diesem Jahr richtet unser Magazin den Cocktailwettbewerb DRINKS OPEN wieder aus, nunmehr zum fünften Mal. Heißt für alle Bartender in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass die Zeichen erneut auf Sieg stehen. Gesucht und zelebriert werden dieses Mal Cocktails unter dem Motto „Serve the perfect“.



Die DRINKS OPEN ist ein international ausgerichteter Cocktailwettbewerb, der stets gezielt ganz eigene Akzente setzt: Diese von unserem Magazin ins Leben gerufene Championship, die sich an alle Barkräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz wendet, findet frei von der Bindung an nur eine einzige Marke statt. Kreiert werden kann stattdessen mit einer exklusiven Auswahl von Topmarken aus allen wichtigen Spirituosen- und Filler-Gattungen an der Bar. Ziel ist somit die größtmögliche Freiheit für die Künstler am Shaker und Glas. Gesucht werden wieder die besten Cocktails des Jahres 2020, und das nach allen Regeln der Kunst hinterm Tresen, die auf über 200 großartige Jahre blickt und gerade in den letzten Jahren viele Innovationen hervorbrachte.



Motto und Ansporn: Serve the perfect!



Doch nicht immer ist dabei „Verkünstelung“ die Lösung. Im Gegenteil! Je einfacher die Rezepte gehalten werden, umso eher besteht am Ende die Aussicht darauf, dass dieser Drink auch in aller Munde ist – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen animiert der Wettbewerb in diesem Jahr zu einer Rückbesinnung. Gesucht werden die einfachen und im Geschmack authentischen Kreationen, die eben dadurch den Drink so genüsslich wie genial erscheinen lassen. Das ist der große Ansporn für die DRINKS OPEN 2020 und ihre eigentliche Herausforderung.



Modus & Gewinne



Anreiz ist so nicht allein der fachliche Austausch und die zeitgleiche Challenge mit den besten Kollegen aus den drei deutschsprachigen Ländern über einen ganzen Tag hinweg. Wie gewohnt fordert der Wettbewerb die Teilnehmer auch wieder auf höchstem Level in Tempo, Akkuratesse und spontaner Kreativität heraus. Danach aber wird kräftig gemeinsam gefeiert, wo auf Sieger angestoßen wird. Ein spannender und erlebnisreicher Tag am Bodensee ist damit garantiert.



Das eingereichte Rezept muss von dem Teilnehmer selbst entwickelt sein. Es darf aus maximal 6 Zutaten bestehen und muss mind. 2cl einer frei zu wählenden Basisspirituose aus dem Portfolio des Wettbewerbs enthalten. Sirups und bei Bedarf Filler finden Sie ebenfalls in diesem Sortiment. Zugelassen sind alle DBU-, SBU- und ÖBU-Mitglieder, aber natürlich auch freie Bartender.



Mehr Infos sowie ausführliche Teilnahmebedingungen finden sich auf:



www.drinks-magazin.com.



Homepage Drinks Open



Fakten



Datum: 28.09.2020



Wann: ab 14 Uhr Vorentscheid | Kreuzlingen



ab 19 Uhr Finale | MS Säntis Kreuzlingen



www.drinks-magazin.com



www.drinks-magazin.at



www.drinks-magazin.ch

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (