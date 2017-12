Medienboard fördert 13 Experimentalfilm- und Videokunstprojekte, darunter von Filipa César, Ben Russell & Jeremy Shaw

In der Förderkategorie Experimentalfilm unterstützt das Medienboard mit insgesamt 280.000 Euro 13 außergewöhnliche Projekte, die u.a. in Museen, Galerien und Kunstschauen gezeigt werden.



Eine Auswahl der geförderten Experimentalfilm- und Videokunstprojekte:



"Das innere Erwachen" von John Bock (John Bock, 30.000 Euro)

- Ausstellungen (Auswahl): Guggenheim Museum (New York), Biennale Venedig, Berlinische Galerie, Documenta 11 (Kassel)



"I can see forever" von Jeremy Shaw (Jeremy Shaw, 30.000 Euro)

- Ausstellungen (Auswahl): Biennale Venedig, National Gallery of Canada, Haus der Kunst (München); Vertrag seit 2014 bei Galerie König (Berlin)



"The Trouble with Palms" von Filipa César (Michel Balagué, 30.000 Euro)

- Essayfilm "Spell Reel" lief u.a. bei Berlinale 2017, San Sebastián Filmfestival, im MoMA, bei Art Basel und ICA Miami



"Luddites/Maschinenstürmer" (AT) von Kerstin Schroedinger (Kerstin Schroedinger, 20.000 Euro)

- Präsentationen (Auswahl): Whitney Museum of American Art, Anthology Film Archives (New York), Berlinale Forum Expanded, MIT List Visual Arts Center (Boston)



"Spreeland Fontane" von Bernhard Sallmann (Bernhard Sallmann, 20.000 Euro)

- literarisch-filmische Erforschungen Brandenburgs; Crossing Europe Award Local Artist (Linz)



"Sonia" von Marta Popidova (Marta Popidova, 20.000 Euro)

- 2015 Kunstpreis der Akademie der Künste, Ausstellungen (Auswahl): Tate Modern (London), MoMA New York, Museum van Hedendaagse Kunst (Antwerpen)



"Farewell, Home of Liberty and Beauty" von Ben Russell (Guillaume Caillau, 20.000 Euro).

- filmische Bergarbeiter-Studie "Good Luck" lief bei Documenta 14 (Kassel) und im Wettbewerb 70. Filmfestival Locarno



"Namibia Today" von Laura Horelli (Studio Laura Horelli, 10.000 Euro)

- Festivals (Auswahl): Biennale Venedig, CPH:DOX Kopenhagen, Forum Expanded Berlinale, Neuer Berliner Kunstverein - Hannah-Höch-Förderpreis



Die Liste mit allen Experimentalfilm-Förderentscheidungen finden Sie hier.

