Heiße Dreharbeiten in Berlin-Brandenburgs Jahrhundertsommer

Hot & shot in the City: Die Hitze in der Hauptstadtregion erreicht Rekordwerte - die Zahl der Drehtage bald auch! Ausgebuchte Studios, vollbeschäftigte Crews - 24/7. Ob mit oder ohne Medienboard-Förderung: Deutsche und internationale Filmteams drehen in Berlin und Brandenburg heiße Geschichten für große und kleine Screens. Sie lassen sich inspirieren von der Historisch-bis-Hipster-Motivvielfalt in Berlin sowie von pittoresken Orten und traumschönen Landschaften in Brandenburg.



Für Dreharbeiten-Boom und hunderte Jobs über Monate sorgen u.a. HighEnd Drama-Serien: In Berlin, Studio Babelsberg und Brandenburg wird zurzeit der Netflix-Mystery-Hit Dark (Wiedemann & Berg) von Baran bo Odar & Jantje Friese fortgesetzt. Seit Mai - und noch bis Mitte August - entsteht in Wilhelmhorst, Beelitz, Wildenbruch und Caputh (Potsdam-Mittelmark) die Callboy-Dramedy Milk & Honey (Talpa Germany Fiction). Drehen, wo andere Urlaub machen: Das Team der in Brandenburg angesiedelten Serie Dead End (REAL FILM Berlin für ZDFneo) um eine Pathologin und ihren Vater, einen Leichenbeschauer, ist an Schauplätzen u.a. in Kleinmachnow und Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sowie in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) zu Gast gewesen.



Eine Spur Hollywood zog Til Schweiger durch Brandenburg: Für sein englischsprachiges "Honig im Kopf"-Remake Head Full of Honey holte der Erfolgsregisseur die Hollywood-Granden Nick Nolte, Emily Mortimer, Matt Dillon und Jacqueline Bisset an schöne Motive u.a. in Wandlitz (Barnim), Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) und Potsdam vor die Kamera. Die Drehorte haben sich nun einmal mehr als filmtouristische Ausflugsziele empfohlen. "It's a wrap!" - es ist geschafft! - hieß es jetzt sowohl für Til & Team als auch für Traumfabrik (Traumfabrik Babelsberg). Martin Schreiers Liebesfilm spielt zu Zeiten des Mauerbaus in den DEFA-Filmstudios - und so ist das traditionsreiche Babelsberger Studiogelände neben dem Traumpaar Emilia Schüle & Dennis Mojen der immobile Filmstar.



...wir bleiben in Babelsberg: Die Filmstudios bereiten sich auf heiße, internationale Action mit Charlie's Angels vor. Ab Spätsommer in den Hauptrollen der Neuverfilmung des 1970er-TV-Hits um 3 Privatdetektivinnen: Hollywood-Star Kristen Stewart sowie die Britinnen Naomi Scott & Ella Balinska. Und mit Elizabeth Banks inszeniert eine US-amerikanische Regisseurin, die die vielfältigen Vorzüge von Studio Babelsberg und der Hauptstadtregion bereits kennt: Für die zweiteilige Kino-Dystopie "Die Tribute von Panem - Mockingjay" hat sie hier selbst schon vor der Kamera gestanden.



Für ausgebuchte Studios und vollbeschäftigte Crews in der Region sorgen ab Herbst noch mehr HighEnd Drama-Serien und großes Kino: Dann fällt die 1.Klappe für die 3. Staffel des 1920er-Crime-Epos' Babylon Berlin (X Filme Creative Pool) von Tom Tykwer, Henk Handloegten & Achim von Borries. Ab Oktober dient Berlin mit seinem weltberühmten Atmosphären-Mix als Schauplatz für die Thriller-Serie Spides (AT, SPIDES Production): Eine junge Frau ist der Verschwörung einer außerirdischen Macht auf der Spur. Oscar-Preisträgerin Caroline Link kommt mit der Adaption des Jugendbuches Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (Sommerhaus Filmproduktion) nach Berlin. Und im September startet Dani Levy, ebenfalls in der Hauptstadt, mit der Verfilmung von Marc-Uwe Klings legendären Känguru-Chroniken (X Filme Creative Pool Entertainment). Franziska Meyer-Price schickt die Milleniums-Ikone Lolle (REAL FILM Berlin) aus "Berlin, Berlin" auf einen Leinwand-Roadtrip - mit Felicitas "Lolle" Woll, Klaas Heufer-Umlauf und "Bibi & Tina"-Star Lisa-Marie Koroll. Turbulent geht's dann auch in der Verfilmung des Kinder-Krimi-Klassikers TKKG (Kundschafter Filmproduktion) von Robert Thalheim zu.



Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus: "Wir freuen uns über Hochbetrieb an Deutschlands heißestem Drehort, an dem derzeit mehr als 20 Film- und Serienproduktion gleichzeitig gedreht werden. Sommer ist Dreharbeiten-Hochsaison, und das Publikum kann sich auf viele neue Filme für die große Leinwand oder kleinere Screens freuen. Professionelle Crews und hervorragende Produktionsbedingungen tragen dazu bei, dass Filmemacher*innen aus aller Welt in die Hauptstadtregion kommen. Unterhaltsamer kann ein Wirtschaftsfaktor nicht sein! Filme und Serien sorgen für Vollbeschäftigung, bringen Geld in die Region und lassen uns überall auf der Welt gut aussehen. Das wiederum kurbelt auch den Tourismus an."



Angenehme Alternative dieser Tage zum Badesee sind klimatisierte Kinosäle oder gleich Kinos unterm Sternenhimmel: Hier wie dort läuft am 23. August Andreas Dresens heiß erwartetes Biopic über den "singenden Baggerfahrer" Gerhard Gundermann (Pandora Film) an, das u.a. in Berlin gedreht wurde. Die Postproduktion entstand in Babelsberg. Schon ab 13. August geht's mit Hauptdarsteller Alexander Scheer auf Kinotour!



Sommerzeit, Postproduktionszeit: Die letzten Klappen fielen für Karoline Herfurths Komödie Sweethearts - Drehorte waren in Berlin, Brandenburg an der Havel, Trebbin (Teltow-Fläming) und Luckau (Dahme-Spreewald) - und für Julie Delpys Near-Future-Thriller My Zoe (Amusement Park) - Made in Berlin! Dort fand auch Burhan Qurbani mit seiner Alfred-Döblin-Adaption Berlin Alexanderplatz (Sommerhaus Filmproduktion) die passenden Motive. Gedreht wurde zudem in Wandlitz (Barnim).



Von Dreharbeiten profitieren viele Wirtschaftszweige in Berlin-Brandenburg: Handwerksbetriebe, Logistikunternehmen, Gastronomie, Hotellerie - und nicht zuletzt der Filmtourismus. Nach dem Motto "Eben noch auf den Screens - jetzt schon im Reiseführer" sollen Einheimische und Gäste der Region öfter als bisher den Mythos jener Orte entdecken können, die Filmemacher*innen inspiriert haben. Weit mehr als 50.000 Arbeitsplätze in der Hauptstadtregion, davon viele Hightech-Jobs, hängen an den Audiovisual Creative Industries - Tendenz steigend!

