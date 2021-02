Soo viel Berlin...! Diesmal lässt sein Schöpfer, Mark-Uwe Kling, das anarchische Känguru los, Anika Decker entwirrt das Liebesdings 3000, Endlich! Gropiusstadt Raw: Sonne und Beton von Kult-Felix-Lobrecht, natürlich von David Wnendt. Der kongeniale Roman Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war von Joachim Meyerhoff wird dank der Regie von Sonja Heiss zum kongenialen Kinofilm.

Kein Fake! Bully verfilmt den Fall Relotsius wirklich, das Drehbuch hat mehr als die titelgebenden 1000 Worte.

Berlin war 1884/85 auch unrühmlicher Tagungsort der "Westafrika-Konferenz", in deren Folge das deutsche Militär den Genozid an den Hereros und die Niederschlagung des Nama-Aufstandes unter ihrem Anführer Jakob Morenga verübte. Lars Kraume verfilmt Uwe Timms gleichnamigen Roman und beleuchet damit ein finsteres Kapitel deutscher Geschichte.

Dann wären da noch 2 Meister ihres Fachs - jetzt mit ihren Spielfilm-Regiedebüts: Jan Josef Liefers erzählt mit Honecker | Holmer einen absurden Abschnitt zum Ende der DDR und Charly Hübner bringt mit Sophia, der Tod und ich einen ungewöhnlichen Sensenmann in das Spiel von Liebe und Tod.

Neues für die Couch bieten die Brandenburger Heimat-Serie, deren Name Lauchhammer Programm ist, und in der Sky-Serie Die Wespe setzt Florian Lukas dem Dartspiel ein Denkmal.



In der 1. Förderrunde 2021 vergibt das Medienboard 7,8 Mio. Euro für 31 Film- und Serienprojekte. Zur vollständigen Zusagenliste.



PRODUKTIONSFÖRDERUNG



Die Känguru-Verschwörung

X Filme Creative Pool | Fördersumme 800.000 Euro

Regie: Marc-Uwe Kling, Alexander Berner | Drehbuch: Marc-Uwe Kling, Jan Cronauer

Cast: Dimitrij Schaad, Rosalie Thomass, Carmen-Maja Antoni, Gabriela Maria Schmeide



Liebesdings 3000

Constantin Film Produktion | Fördersumme 800.000 Euro

Regie & Drehbuch: Anika Decker



Morenga

zero one film | Fördersumme 800.000 Euro

Regie & Drehbuch: Lars Kraume



Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Komplizen Film | Fördersumme 700.000 Euro

Regie: Sonja Heiss | Drehbuch: Sonja Heiss, Lars Hubrich

Cast: Laura Tonke, Devid Striesow



1000 Zeilen

UFA FICTION | Fördersumme 700.000 Euro

Regie: Michael Bully Herbig | Drehbuch: Hermann Florin

Cast: Elyas M'Barek, Jonas Nay



Lauchhammer (Serie)

MOOVIE | Fördersumme 700.000 Euro

Regie: Till Franzen | Drehbuch: Frauke Hunfeld, Silke Zertz



Sonne und Beton

Seven Elephants | Fördersumme 650.000 Euro

Regie: David Wnendt | Drehbuch: David Wnendt, Felix Lobrecht



Die Wespe (Serie)

Gaumont | Fördersumme 600.000 Euro

Regie: Hermine Huntgeburth | Drehbuch: Jan Berger

Cast: Florian Lukas



Honecker | Holmer

Radio Doria Film | Fördersumme 350.000 Euro

Regie: Jan Josef Liefers | Drehbuch: Fred Breinersdorfer

Cast: Edgar Selge, Barbara Schnitzler, Hans-Uwe Bauer, Steffi Kühnert, Anna Loos, Axel Prahl, Kurt Krömer



Sophia, der Tod und ich

DCM Pictures | Fördersumme 300.000 Euro

Regie: Charly Hübner | Drehbuch: Lena May Graf, Thees Uhlmann

Cast: Dimitrij Schaad, Anna Maria Mühe, Marc Hosemann, Dagmar Manzel



Rex Gildo - Der letzte Tanz

Rosa von Praunheim Filmproduktion | Fördersumme 300.000 Euro

Regie: Rosa von Praunheim | Drehbuch: Nico Woche



STOFF- UND PROJEKTENTWICKLUNGSFÖRDERUNG



Der Monarch und das spanische Königshaus

Gebrüder Beetz Filmproduktion | Fördersumme 30.000 Euro

Drehbuch: Christian Beetz, Pedro Barbadillo



Lassie - Ein neues Abenteuer

Henning Ferber Filmproduktion | Fördersumme 25.000 Euro

Drehbuch: Andreas Cordes | Regie: Hanno Olderdissen



Club Zero

Essential Filmproduktion | Fördersumme 20.000 Euro

Drehbuch: Jessica Hausner, Geraldine Bajard



Beyrouth

Zentropa Entertainment | Fördersumme 20.000 Euro

Drehbuch: Konstantin Bock, Michelle Keserwany



VERLEIHFÖRDERUNG



Catweazle (Sven Unterwaldt), Tobis Film, 150.000 Euro || Nebenan (Daniel Brühl), Warner Bros. Entertainment, 100.000 Euro || Quo Vadis, Aida? (Jasmila Zbanic), farbfilm, 40.000 Euro || Je suis Karl (Christian Schwochow), Pandora Film, 40.000 Euro || Aware (Frauke Sandig, Eric Black), Piffl Medien, 20.000 Euro || Träume sind wie wilde Tiger (Lars Montag), Wild Bunch, 20.000 Euro || Adventures of a Mathematician (Thor Klein), Filmwelt, 20.000 Euro || Blutsauger (Julian Radlmaier), Grandfilm, 20.000 Euro || The Sunlit Night (David Wnendt), W-Film Distribution, 20.000 Euro.

