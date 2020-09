Rund um den Welttag der Demokratie am 15. September finden in ganz Greifswald fast 30 „DemokraTische“ statt. Auch radio 98eins veranstaltet eine solche offene Gesprächsrunde. Der Greifswalder Lokalsender lädt am kommenden Mittwoch, dem 16. September, zwischen 14.00 und 16.00 Uhr auf den Hof vor seinem Funkhaus in der Friedrich-Loeffler-Straße 28. Unter dem Motto „Ohne Ehrenamt keine Demokratie?“ wollen sich zwei Moderator*innen des Senders mit Greifswalder Vereinen, Institutionen und Bürger*innen über die ehrenamtliche Arbeit, ihre Vorteile, Schwierigkeiten und Umsetzung austauschen.



Als Gast ist bereits Annemarie Mielke bestätigt. Sie ist eine der drei Ehrenamtskoordinatorinnen des Landkreises Vorpommern-Greifswald.



Das Thema Ehrenamt ist dem offenen Kanal dabei keineswegs fremd. Schließlich werden bei radio 98eins alle Aufgaben – von der Moderation bis zur Organisation – unentgeltlich durch Freiwillige wahrgenommen. Damit ist radio 98eins das führende nicht-kommerzielle Radioprogramm in Mecklenburg-Vorpommern.



Zur Diskussion am kommenden Mittwoch sind alle Interessierten willkommen. Die Personenanzahl muss jedoch aufgrund der Pandemie begrenzt werden. Frühes Erscheinen sichert daher einen Platz am „DemokraTisch“. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen. Die Partnerschaft für Demokratie Greifswald - Organisatorin der „DemokraTische“ - begleitet und dokumentiert die Ergebnisse anonym, um sie an Verwaltung, Politik und die Greifswalder Zivilgesellschaft weiterzuleiten.



Informationen zu Verein und Sender:



radio 98eins ist das Lokalprogramm für Greifswald und Umgebung des radio 98eins e.V. Es ist ein Standort des Offenen Kanals NB-Radiotreff 88,0 und der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, unterstützt mit Mitteln des Studierendenwerk Greifswald und der Studierendenschaft der Universität Greifswald.



radio 98eins ist in Greifswald täglich zwischen 19 und 23 Uhr auf der UKW-Frequenz 98,1 MHz zu empfangen sowie rund um die Uhr im Livestream. Die produzierten Sendungen sind außerdem in der Mediathek der Medienanstalt M-V abrufbar.

