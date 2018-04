Saisonstart bei mediamare yachtcharter: Mitsegel-Törns im Mittelmeer ab Elba, Ostsee-Segeln und Motorboot-Charter ab Kröslin oder Hausboote mieten in Zeuthen

mediamare yachtcharter mit Sitz in Eichwalde bei Berlin eröffnet die Wassersport-Saison mit attraktiven Charter-Angeboten für Familien oder sportlich ambitionierte Crews: eine komfortable Grand Soleil 46.3 lädt ein zum Mitsegeln im Mittelmeer, für Ostsee-Törns stehen gepflegte Segelyachten zwischen 31 und 46 Fuß Länge zur Verfügung, und wer will, sticht mit modernen Motoryachten vom Typ Aqua Yacht 1200, Pedro Skiron 35 oder Brandsma Luna 44 in See. Hausboot-Fans chartern ab Berlin ein Sportboot von Nautilus, und – für Klassiker-Fans – steht sogar eine gemütliche Plattboden-Segelyacht ab Zeuthen bereit.



Neu im Programm bei mediamare yachtcharter sind Wochen-Charter oder Mitsegel-Törns nach Elba, Korsika oder Sardinien auf einer überkomplett ausgerüsteten, komfortablen Grand Soleil 46.3, einem exklusiven Performance-Cruiser, vergleichbar mit den eleganten Swans aus Finnland. Die neuwertige, 14,30 Meter lange Segelyacht mit gut durchdachter Raumaufteilung, luxuriöser Ausstattung und durchgehendem Teakdeck besitzt eine geräumige Eignerkabine im Vorschiff sowie zwei gemütliche Doppelkabinen achtern.



Ausgestattet mit Bleikiel, einem Dreisaling-Regattarigg, Foliensegeln, Harken-Beschlägen, Gennaker und elektrischen Winschen, eignet sich die Yacht für entspanntes Cruisen sowie für sportlich ambitionierte Crews gleichermaßen. Liegeplatz der Grand Soleil ist Portoferraio auf Elba. Der Preis für die geskipperten Törns in den Toskanischen Archipel beträgt 850 EUR pro Person / Woche zuzüglich Bordkasse (ca 150 EUR). Folgende Termine sind noch buchbar: 1. bis 25. Mai / 25. Mai bis 8. Juni / 8. bis 22. Juni / 22. Juni bis 6. Juli 2018.



Inmitten der schönsten Segelreviere der Ostsee und gut geschützt durch die vorgelagerten Inseln Rügen und Usedom, stehen im Fünfsterne-Yachthafen der Marina Kröslin, nur gute zwei Autostunden von Berlin und Hamburg entfernt, weitere moderne und sehr gepflegte Charteryachten von Hanse, Bavaria, Elan und Moody zwischen 31 und 45 Fuß Länge zur Verfügung. Wer pures Segelvergnügen mit kleiner Crew mag, mietet sich tage- oder wochenweise ein Nordisches Folkeboot. Für Motoryacht-Fans stehen eine Aqua Yacht 1200, eine Pedro Skiron 35 und eine Brandsma Luna 44 für Ostsee- oder Binnentörns bereit.



Wer es klassisch mag, bucht tage- oder wochenweise die originale holländische Plattboden-Segelyacht „Drijfkracht“ (holländisch: treibende Kraft“) mit historischer Besegelung und Skipper ab Zeuthen bei Berlin. Bis zu neun Personen können das geräumige, gemütlich eingerichtete See-Schiff mit drei Kojen und einer Schlafcouch im Salon aber auch nur für Übernachtungen auf Berlin- oder Brandenburg-Stippvisite nutzen. Die Drijfkracht ist 14 Meter lang und wurde 1965 für die Zofe der niederländischen Königin Juliana gebaut.



Schnell buchen lohnt: Wer bis Ende Mai verbindlich mindestens einen Wochentörn für 2018 bucht, erhält einen einmaligen Frühbucher-Rabatt von 10 Prozent, maximal 100 EUR.

Seit dem Jahr 2008 verchartert die segelbegeisterte Anne Heinrich aus Eichwalde bei Berlin zusammen mit Yachtservice Peter Dörnfeld moderne, gepflegte Segelyachten verschiedener Premium-Hersteller zwischen 25 und 45 Fuß Länge mit oder ohne Skipper ab Marina Kröslin in Mecklenburg-Vorpommern an der Mündung der Peene in die Ostsee. Außerdem bietet mediamare yachtcharter Skipper-Trainings und Flottillen an, berät in Kaufcharter-Fragen und offeriert Übernachtungs-Möglichkeiten in den Yachten im Hafen Kröslin. Seit 2017 können über mediamare yachtcharter auch Hausboote der Marke Nautilus u.a. ab Berlin - teilweise führerscheinfrei - gemietet werden oder verschiedene moderne Komfort-Motoryachten ab Kröslin oder Stralsund für See- oder Binnentörns gechartert werden. Ab 2018 steht zudem auf Elba eine neuwertige, überkomplett ausgestattete Grand Soleil 46.3 für Charter mit oder ohne Skipper oder für Kojencharter zur Verfügung.



