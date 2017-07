So klingt der Sommer

Ein Sommer ohne Musik ist wie ein Schwimmbad ohne Sprungturm – eben nur mäßig unterhaltsam. Zum Glück hat PEAQ, die Hausmarke von MediaMarkt und Saturn, Bluetooth-Speaker für jede sommerliche Lebenslage parat. Das Preis-Leistungsverhältnis der kleinen Klangkünstler ist dabei so erfrischend, dass beim Blick in die Urlaubskasse wirklich niemand ins Schwitzen kommt. Erhältlich sind die verschiedenen Modelle der aktuellen PEAQ PPA-Serie exklusiv bei MediaMarkt und Saturn.



Guten Morgen, Sonnenschein!

Beginnt der Sommertag mit einem Frühstück auf Balkon oder Terrasse, ist gute Laune vorprogrammiert. Erst recht, wenn auf dem Frühstückstablett neben Marmelade, Croissant und frischem Obst auch die Lieblingsmusik kredenzt wird. Der hübsche PEAQ PPA 11BT kann sogar Radio und natürlich spielt er zuverlässig kabellos alle Playlisten vom Smartphone, Tablet oder der MicroSD Karte. Mit leichten 20 Gramm wiegt der musikalische Appetizer weniger als ein Frühstücksei und auch der Preis von 12,99 Euro (UVP) fällt nicht weiter ins Gewicht.



Cooler Kubus

Der PEAQ PPA 21BT ist die Musikbox für unterwegs. Der handliche Bluetooth Speaker mit knapp sieben Zentimeter Kantenlänge ist schnell in jeder Tasche verstaut und bringt den richtigen Groove auf die Picknickdecke - bis zu sechs Stunden lang. Trotz seines kompakten Formats ist er top ausgerüstet mit Bluetooth 4.0, MicroSD Kartenslot, Freisprechfunktion und 3 Watt RMS. Erhältlich ist der PPA 21BT in mattem Schwarz oder sportlichem Silber-Anthrazit inklusive kleiner Transporttasche für 19,99 Euro (UVP).



Charmanter Nachtschwärmer

Keine Sommernachtsparty ohne den PEAQ PPA 55BT-BL! Über Bluetooth spielt er mit 5 Watt RMS entspannten Chill-out-Sound genauso souverän wie Party-Pop und sorgt zugleich für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Sein leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku reicht für bis zu acht Stunden Sommer-Feeling. Spritzwasser und Staub machen ihm nichts aus und im Gegensatz zu Kerzen hält sein sanftes LED-Licht jedem Luftzug stand. Die integrierten LEDs sind über Touch-Sensoren dimmbar und bei einem Preis von 44,99 Euro (UVP) strahlt nicht nur der hübsche Lautsprecher.



Ein Stück Zuhause im Urlaubsgepäck

Kleinen Urlaubern fällt fern der Heimat das Einschlafen oft schwer. Die vertrauten Lieblingsgeschichten und -lieder auf dem Smartphone und das sanfte Licht des 300 Gramm leichten PPA 44BT-W „entführen“ müde Piraten und Meerjungfrauen schnell in den wohlverdienten Schlaf. An verregneten Urlaubstagen sorgt er hingegen für Unterhaltung und gute Laune. Der kabellose LED-Speaker ist kinderleicht zu bedienen, spielt Musik über Bluetooth 3.0, Aux-In, Micro-USB sowie microSD und lässt sich über einen Touch-LED-Sensor dimmen. Preis: 34,99 Euro (UVP).



Über PEAQ

Die Unterhaltungselektronik von PEAQ bietet alles, was den Kunden Spaß macht. Modernste Technologien sorgen für bewegende Musik- und Filmerlebnisse, die hochwertige Verarbeitung und intuitive Bedienung für perfektes Entertainment. Alle PEAQ-Produkte – von Kopfhörern über HiFi-Systeme, Lautsprecher, Digitalradios bis zum elegant designten Telefon – überzeugen mit Qualität und elegantem Design bei moderaten Preisen.



PEAQ ist eine Hausmarke von MediaMarkt und Saturn und exklusiv bei Deutschlands und Europas Elektrofachhändlern Nummer Eins erhältlich. Die beiden Vertriebslinien sind unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group vereint. Die Unternehmensgruppe gehört mehrheitlich zur METRO AG und ist derzeit in 15 Ländern Europas vertreten.



Weitere Informationen über die MediaMarktSaturn-Unternehmensgruppe finden Sie auf www.mediamarktsaturn.com. Informationen zu PEAQ sind verfügbar unter www.peaq-online.com.

