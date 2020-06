Pressemitteilung BoxID: 801718 (GfK Entertainment GmbH)

"Xenoblade Chronicles" mit höchstem Neueinstieg in Games-Charts

Warum Neues riskieren, wenn das Bewährte weiterhin funktioniert? Mit „Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“ setzt Nintendo auf klassische RPG-Kost in moderner Optik, deren Geschichte auch neun Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung nichts an Faszination eingebüßt hat. In den offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, startet das rasante Remake direkt auf Platz zwei - und muss sich nur dem Überflieger „Animal Crossing: New Horizons“ geschlagen geben.



Im Xbox One-Ranking bleibt der „Maneater“ äußerst gefräßig und erbeutet vor „GTA V“ abermals Gold. Auf PS4 kommen beide Spiele in umgekehrter Reihenfolge ins Ziel. Meistverkaufte 3DS-Titel sind „Super Mario 3D Land Selects“ und „The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D“.



Auf dem Schlachtfeld normalerweise erbitterte Gegner, kämpfen Römer und Kelten in „Roman Adventures: Britons 2“ gemeinsam gegen einen dunklen Feind - und landen auf Rang fünf der PC Games-Charts einen Achtungserfolg. „Die Sims 4“ und der „Landwirtschafts-Simulator 19“ bleiben das Maß der Dinge.

