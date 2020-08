Pressemitteilung BoxID: 811890 (GfK Entertainment GmbH)

Offizielle Deutsche Charts: Fynn Kliemann zum Dritten

Aller guten Dinge sind drei. Und Fynn Kliemann darf in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen jubeln. Das Multitalent, das derzeit für die ZDFneo-Kreativshow „Die Lieferung“ vor der Kamera steht, erobert mit seinem Album „POP“ noch einmal die Spitze der Hitliste zurück. Bereits Anfang Juni und Ende Juli stand das Werk, dessen restliche Deluxe-Boxen nun ausgeliefert wurden, ganz oben.



Schlagerfans erwarten gleich zwei hochkarätige Acts: Ex-Caught In The Act-Frontmann Eloy de Jong („Auf das Leben - fertig - los!”) startet auf zwei, Ex-„DSDS“-Siegerin Beatrice Egli („Bunt - Best Of“) auf fünf. Auch ihre Genre-Kollegen Thomas Anders & Florian Silbereisen („Das Album“, 14), Giovanni Zarrella („La vita è bella“, 15), Roland Kaiser („Alles oder Dich“, 16) und Fantasy („10.000 bunte Luftballons“, 19) sind prominent vertreten, sodass sich insgesamt über ein Viertel der Top 20 aus Schlager-Künstlern zusammensetzt.



Liebhaber der härteren Gangart werden vom schottischen Trio Biffy Clyro („A Celebration Of Endings“, vier) und der US-Metalband Kamelot („I Am the Empire (Live From The 013)“) versorgt, die den 17. Platz rockt. Die Vorwochensieger von Deep Purple („Whoosh!“) bleiben auf Rang drei gefragt. Anne-Sophie Mutter, die Wiener Philharmoniker und Filmkomponist John Williams bringen ihren Konzertmitschnitt „John Williams In Vienna“ an siebter Stelle unter.



Nicht nur der Sommer, sondern auch der dazugehörige Sommerhit gehen heute in die nächste Runde, denn Jawsh 685 & Jason Derulo verteidigen mit „Savage Love“ den Single-Charts-Thron. Aufsteiger der Woche ist der südafrikanische Ohrwurm „Jerusalema“ von Master KG, der im Remix mit Burna Boy und Nomcebo Zikode von 98 auf 62 saust.



Für die höchsten Neuzugänge zeichnen wie gehabt Rapper verantwortlich. Ufo361 & Sonus030 („Playlist“) debütieren hinter den Silbergewinnern KitschKrieg & Jamule („Unterwegs“) auf drei; Mero wechselt an 17. Stelle die „Perspektive“.



Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr www.mtv.de veröffentlicht.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (