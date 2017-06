Kraftklub stürzen Helene Fischer von Chartspitze

Die Chemnitzer Band Kraftklub steht für Sprachwitz, Spontaneität und jede Menge Spaß. Auch in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, überzeugen die Indie-Rocker auf ganzer Linie. Bereits zum dritten Mal nach 2012 („Mit K“) und 2014 („In Schwarz“) stürmen sie an die Spitze der Hitliste. Mit ihrem neuen Wurf „Keine Nacht für Niemand“ entthronen sie keine Geringere als Helene Fischer („Helene Fischer“), die nun Rang zwei ansteuert.



Roger Waters präsentiert sich von seiner nachdenklichen Seite: „Is This The Life We Really Want?“ fragt das Pink Floyd-Gründungsmitglied angesichts der jüngsten gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen. Sein erstes Rockalbum seit 25 Jahren debütiert an dritter Stelle.



Zum 30-jährigen Jubiläum ihrer Kultplatte „The Joshua Tree“ (Platz sieben) haben U2 eine Anniversary Edition veröffentlicht, die zusätzliche Inhalte wie Live-Aufnahmen, B-Seiten und Remixe bereithält. Hinter den Beatles und deren Super Deluxe Edition von „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” (vier) sind Bono & Co. in bester Gesellschaft.



Mit Songs wie „Frischfleisch“, „Ständer“ und „Er will Sex“ behaupten sich SXTN selbstbewusst in der Männer-Domäne HipHop. Die beiden Berlinerinnen provozieren am laufenden Band und genießen an achter Stelle ihr „Leben am Limit“.



Panda-Rapper Cro hat „Unendlichkeit“ (13) im Kopf und den höchsten Neueinstieg der Single-Charts in der Tasche. Sein „Baum“ schlägt nebenbei Wurzeln auf Position 79. Beide Songs begleiten sein drittes Studiowerk, das im September herauskommt. „ESC 2010“-Gewinnerin Lena („If I Wasn't Your Daughter“) singt über ihren Vater und schnellt nach nur drei Verkaufstagen auf die 42.



Weiter oben im Ranking verlagern Imagine Dragons ihren „Thunder“ von der 13. an die fünfte Stelle. Auch Ed Sheeran („Shape Of You“) klettert von vier auf drei. Die Gold- und Silbermedaillenträger Luis Fonsi feat. Daddy Yankee („Despacito”) und Robin Schulz feat. James Blunt („OK”) zeigen sich davon unbeeindruckt.



Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert VIVA jeden Freitag mit Live-Gästen um 17 Uhr in der „VIVA Top 100“-Show auf Facebook. Ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.viva.tv veröffentlicht. Sonntags zwischen 12 und 14 Uhr zeigt VIVA die „VIVA Top 100“-Show im TV.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

