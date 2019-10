Pressemitteilung BoxID: 771154 (GfK Entertainment GmbH)

Hauptstadt-Musik regiert die Offiziellen Deutschen Charts

Musikalisch gehen sie unterschiedliche Wege, doch Capital Bra/Samra („Berlin lebt 2“) und Seeed („Bam Bam“) vereint die Liebe zu ihrer Heimatstadt Berlin - und in dieser Woche auch ihr Erfolg in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment: Dort erobern das HipHop-Duo und die Dancehall-Gruppe aus dem Stand die ersten beiden Positionen. Dank Vorwochensieger Sido („Ich & keine Maske“, sechs) bleibt ein weiterer Hauptstadt-Künstler der Top 10 erhalten.



Mit über vier Jahrzehnten Bühnenerfahrung gehören die Kastelruther Spatzen zu den Urgesteinen der Volksmusik-Szene. Das neueste Werk der Südtiroler heißt „Feuervogel flieg“, flattert in der aktuellen Hitliste an die dritte Stelle und beschert Norbert Rier und seinen Jungs das 19. Top 10-Album ihrer Karriere. Einen abermaligen Stilwechsel gibt’s auf Platz vier, wo die Metal-Band Helloween ihren Live-Mitschnitt „United Alive“ präsentiert.



Im Single-Ranking tanzen Tones And I und ihr „Dance Monkey“ gleich in doppelter Hinsicht aus der Reihe. Erstens schnappen sie sich nach drei Wochen die Krone zurück; zweitens liefern sie den einzigen Nicht-Rap-Song innerhalb der Top 10. Ansonsten haben Interpreten wie Capital Bra & Samra kräftig Rückenwind, der sie bis auf Rang zwei („110“, mit Lea) bzw. als höchster Neuzugang auf Position fünf („Berlin lebt wie nie zuvor“) trägt. Zweitbeliebtester New Entry ist US-Rapper Travis Scott („Highest In The Room”, acht).



Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert MTV jeden Samstag um 16 Uhr in der „MTV Top 100“-Show. Bereits freitags ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.mtv.de veröffentlicht.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (