Games-Charts: "Wolfenstein" und "Fire Emblem" heißen die Neuheiten

In den deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, landen in dieser Woche zwei Neuheiten auf den Spitzenplätzen: „Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition“ übernimmt das Zepter auf PS4 und Xbox One, während es sich „Fire Emblem: Three Houses“ auf Position eins der Switch-Charts gemütlich macht. Die Zweitplatzierten der drei Rankings heißen der Reihe nach „CTR Crash Team Racing Nitro Fueled“, „F1 2019 Jubiläums Edition“ und „Super Mario Maker 2“.



Einen Führungswechsel gibt es auch auf der PS3. Hier schiebt sich „Minecraft“ wieder nach oben. Ruhiger geht es hingegen in den Hitlisten der Xbox 360 („Call of Duty: Black Ops 2“), 3DS („Super Mario Maker für Ninendo 3DS Selects“), Wii U („The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild“) und PC („Anno 1800 Sonderausgabe”) zu.

