Games-Charts: "Snowrunner" ist der Showrunner

Schneeverwehte Landschaften und eisige Temperaturen im Mai? Der „Snowrunner“ macht’s möglich. Die Transport-Simulation aus dem Hause Astragon begeistert abenteuerlustige Offroad-Fans - und spielt ihre PS-Stärke auf Platz drei der offiziellen deutschen PS4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, voll aus. Weitere Neueinsteiger sind in dieser Woche Fehlanzeige. Dafür dominiert „GTA V“ nun zwei Hitlisten auf einmal - und verweist das „Final Fantasy VII“-Remake (PS4) bzw. „Call Of Duty: Modern Warfare“ (Xbox One) jeweils an die zweite Stelle.



Die PC Games-Charts werden durch das andauernde Duell zwischen „Anno 1800“ und „Die Sims 4“ geprägt. In dieser Woche haben die historischen Städtebauer die Oberhand. Gegen die „Animal Crossing“-Reihe kommt bei den Nintendo-Konsolen weiterhin niemand an. „Animal Crossing: New Horizons“ (Switch) und „Animal Crossing: New Leaf“ (3DS) heißen dementsprechend die Sieger.

