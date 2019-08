Pressemitteilung BoxID: 763468 (GfK Entertainment GmbH)

Games-Charts: "Madden NFL 20" dominiert weiter das Feld

Drei Wochen vor dem Start der 100. NFL-Saison heizt „Madden NFL 20“ die Football-Stimmung mächtig an - und kontrolliert abermals die offiziellen deutschen PS4- und Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Mit der Rennsimulation „F1 2019“ rast ein weiteres Sportspiel aufs Treppchen und sichert sich Bronze (PS4) bzw. Silber (Xbox One). Die übrigen Medaillen holen jeweils „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ und „Wolfenstein: Youngblood“.



Neben Football und Formel 1 kommt auch der Fußball nicht zu kurz, denn „FIFA 18“ erobert vor „Minecraft“ den PS3-Thron zurück. Superhelden („Lego Marvel Avengers“), Städtebauer („Anno 1800“), Super Mario („Super Mario Maker 2”, „Super Mario 3D Land Selects“) und knuffige Sportwagen („Cars 3: Driven To Win“) besetzen die Spitzenpositionen auf Xbox 360, PC, Nintendo Switch, 3DS und Wii U.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (