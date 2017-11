Games-Charts: "Assassin's Creed Origins" schickt Konkurrenz in die Wüste

Mit "Assassin's Creed Origins" läutet Ubisoft nicht nur das zehnjährige Jubiläum seiner beliebten Meuchler-Reihe ein, sondern geht auch an die Ursprünge der Bruderschaft zurück, die im alten Ägypten zu finden sind. In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, legt der Neustart des Franchises selbst einen gelungenen Auftakt hin: Auf PC, PS4 und Xbox One winkt die Goldmedaille, dazu dank Gold- und Gods Edition die Positionen vier und acht (PS4) bzw. vier und sechs (Xbox One).



Unter dem Aufstieg der Assassinen hat "FIFA 18" am meisten zu leiden, das nach vier Wochen Tabellenführung erstmals Gegentore einsteckt. Die Fußball-Simulation weicht nun an die zweite Stelle des PS4- und Xbox One-Rankings aus. Auch das deutsche Rollenspiel "ELEX", das von eins auf vier der PC Games-Charts rutscht, bekommt einen leichten Dämpfer. Mächtig aufwärts geht's dagegen für den neu erschienenen Ego-Shooter "Wolfenstein II - The New Colossus", der böse Nazis und die Plätze drei (PC), sechs (PS4) und fünf (Xbox One) ins Visier nimmt.



Wer statt der Kanone lieber das Tanzbein schwingt, ist bei "Just Dance 2018" genau richtig. Musikalisch begleitet von Popstars wie Shakira, Bruno Mars oder Ariana Grande schnellt das Spiel direkt an die Spitze der Nintendo Wii-Charts. "Mario Kart Wii Selects" bleibt nur der Vizesieg. Im Switch-Ranking beginnt die heiß ersehnte und von Kritikern und Fans gefeierte "Super Mario Odyssey" standesgemäß auf Platz eins. "Mario Kart 8 Deluxe" rangiert dahinter. Auf 3DS übergibt "Mario & Luigi: Super Star Saga + Bowsers Schergen" das Kommando an "Miitopia".



Die PS3- und Xbox 360-Charts vermelden mit "FIFA 18 Legacy Edition" denselben Spitzenreiter wie vor sieben Tagen. Einziger Neuzugang ist "Just Dance 2018", das sich die sechste Stelle der Xbox 360-Titel schnappt.

