Böhse Onkelz, "Eiskönigin 2" und "Animal Crossing" waren Entertainment-Bestseller im 1. Quartal 2020

Böhse Onkelz und "Rambo", "Eiskönigin 2" und "Animal Crossing": Das Spektrum der deutschlandweit erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte im ersten Quartal 2020 reicht von hart bis zart. Dies zeigt eine Sonderauswertung von GfK Entertainment für die Segmente Musik, Video und Games. Die Ergebnisse im Überblick:



Musik: Breiter Genre-Mix



Erfolgreichstes Album im Zeitraum Januar bis März 2020 war das schlicht "Böhse Onkelz" benannte neue Werk der Böhsen Onkelz. Das Rock-Quartett legte Anfang März nicht nur seine elfte Nummer-1-Platte, sondern auch den besten Album-Start seit fast einem Jahr hin. Die Plätze zwei und drei der Quartals-Charts sichern sich HipHopper Gzuz ("Gzuz") sowie Sängerin Sarah Connor ("Herz Kraft Werke"). Interpreten wie die K-Pop-Band BTS ("Map Of The Soul: 7", vier), Schlagermusiker Giovanni Zarrella ("La vita è bella", acht) oder Chansonnier Max Raabe ("MTV Unplugged", 13) sorgen für viel musikalische Abwechslung. Die umsatzstärksten Singles der ersten drei Monate steuern The Weeknd ("Blinding Lights") Tones And I ("Dance Monkey") und Apache 207 ("Roller") bei. Der Ludwigshafener Rapper bringt, ebenso wie Genre-Kollege Samra, ganze acht Songs in der Top 100 unter - so viele wie niemand sonst.



Video: "Rambo" räumt doppelt ab



Auf den heimischen Bildschirmen kehrt Hollywood-Haudrauf John Rambo für einen allerletzten Auftrag zurück, den er gewohnt actionreich erledigt. In den Video-Verkaufs-Hitlisten des ersten Quartals ballert sich der Vietnamkriegsveteran an die erste (Blu-ray) bzw. dritte Position (DVD). Der zweifache "Oscar"-Gewinner "Joker" sowie der zweite Teil der Horror-Neuverfilmung "ES: Kapitel 2" runden das Blu-ray-Podium ab. DVD-Fans setzen mit dem Animationsstreifen "Die Eiskönigin 2" (eins) und der Leinwand-Adaption "Downton Abbey - Der Film" (zwei) auf etwas leichtere Kost.



Games: Simulationsspiele beliebt



Obwohl erst Mitte März veröffentlicht, hat die kunterbunte Lebenssimulation "Animal Crossing: New Horizons" auf Anhieb so viele Fans gewonnen, dass sie nun die Spitze der Konsolenspiele-Auswertung erobert. Mit "Mario Kart 8 Deluxe" und "Luigi's Mansion 3" folgen zwei weitere Nintendo-Titel auf dem Fuße. "Anno 1800", "Die Sims 4" und der "Landwirtschafts-Simulator 19" besetzen das PC Games-Podest.



Basis der Quartalsauswertung sind die Verkäufe der Wochen 1 - 13.2020.

