Pressemitteilung BoxID: 788457 (GfK Entertainment GmbH)

"Autobahn-Polizei" kontrolliert PS4-Charts

Das Tempolimit ist erstmal wieder vom Tisch - und die „Autobahn-Polizei“ muss auch weiterhin Vollgas geben, um alle Verkehrssünder zu erwischen. In den offiziellen deutschen PS4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, machen die Ordnungshüter einen prima Job, der sie bis an die Spitze der Hitliste führt. Hinter dem „Autobahn-Polizei Simulator 2“ rangieren Vorwochensieger „GTA V - Premium Edition“ sowie der Sandbox-Titel „Dreams“.



Eine Mischung aus munterer Monsterhatz und atmosphärischem Kopfgeldjäger-Western ist „Hunt: Showdown“, das sich zum Auftakt die vierte PS4-Position erballert. Die „Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Limited Edition“ feiert derweil das zehnjährige Jubiläum zweier Action-Klassiker und debütiert auf Rang fünf. In der Xbox One-Tabelle ist sogar der vierte Platz drin. Hier besetzen „GTA V“, „Darksiders Genesis“ und „Call Of Duty: Modern Warfare“ das Podium.



Ohne Neueinsteiger und mit dem gleichen Spitzenreiter wie vor sieben Tagen kommen die weiteren Plattformen aus: „Anno 1800“ (PC), „Mario Kart 8 Deluxe“ (Switch) und „Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo Selects“ (3DS) lassen sich auch weiterhin nicht aus der Ruhe bringen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (