freenet TV weiß, was Fernseher wollen

„Geben Sie Ihrem Fernseher was er braucht“: Unter diesem Motto läutet Plattformbetreiber MEDIA BROADCAST eine neue Kommunikationsoffensive für freenet TV ein, die am 13. August 2018 startet. Im Mittelpunkt: Die herausragende Bildschärfe des TV-Angebots für Antenne und Satellit. Die Mission: Brillantes HD für alle. Schließlich sind alle modernen Fernseher genau dafür gebaut. Und warum sich mit herkömmlicher SD-Qualität zufriedengeben, wenn das „Scharfe“ so nahe liegt.



Zusammenbringen was zusammengehört: In pointierten Vergleichen zeigt der aktuelle Werbespot was es bedeutet, zwar einen Top Fernseher im Haus zu haben, aber gleichzeitig auf die TV-Programme in gestochen scharfem HD zu verzichten. Eindrücklich und humorvoll inszeniert, macht der gewandte freenet TV Presenter den Zuschauern klar: Ohne HD bringt der tollste Fernseher nichts.



So sitzt er in einem leeren Schwimmbad sprichwörtlich auf dem Trockenen, steckt mit seiner Yacht im viel zu kleinen Teich und kommt am Elfmeterpunkt ohne Ball ganz schön ins Straucheln. Die Botschaft ist eindeutig: Fernsehen ohne brillantes HD von freenet TV ist wie ein Schwimmbad ohne Wasser, wie eine Yacht ohne Meer oder wie ein Elfer ohne Ball – das Entscheidende fehlt.



Die Regie für den neuen freenet TV Spot übernahm erstmals Sven Bollinger – ein deutschlandweit gefragter Bewegtbild-Profi für Markenkommunikation. Wie immer fungiert die Hamburger Marken- und Designagentur brandtouch° als Lead Agency für Strategie und Umsetzung.



Die cross-mediale Kampagne läuft vom 13. August bis 21. Oktober 2018. Sie richtet sich vor allem an Neukunden und will die Zuschauer anspornen, alles aus ihren Fernsehern herauszuholen und auf HD umzusteigen. Darauf zielen auch die begleitenden Online- und Social Media-Maßnahmen ab.



„Viele Zuschauer wissen gar nicht, dass ihr HD-Fernseher auch ein HD-Signal braucht, um wirklich brillantes Fernsehen zu liefern. Damit das nicht so bleibt, setzen wir in unserer aktuellen Kampagne die gestochen scharfe Bildqualität von freenet TV in Szene“, so Beate Hasenzahl, Senior Manager Marketing für freenet TV bei MEDIA BROADCAST. „Dabei wollen wir in erster Linie Neukunden auf unser Angebot aufmerksam machen. Dies erfolgt in gewohnt charmanter und humorvoller Manier und mit Fokussierung auf relevante Werte der Marke: freenet TV macht Spaß, ist einfach zu bedienen und hat alles was Zuschauer und Fernseher brauchen.“



Credits: Beate Hasenzahl (Verantwortliche MEDIA BROADCAST), brandtouch° (Leadagentur Kommunikation + Design), MillerTime production (Produktion), Sven Bollinger (Regie), AHOI MUSIC, Tommy Peters und Malte Pittner (Musik).

MEDIA BROADCAST GmbH

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Das Unternehmen ist Marktführer bei DAB+ und DVB-T2 HD in Deutschland. Zudem betreibt und vermarktet MEDIA BROADCAST die Plattform freenet TV über DVB-T2 HD und über Satellit und stellt Programmveranstaltern UKW-Services bereit. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen Produktionen und Übertragungen von Live-Events für TV-Sender und Unternehmen und vernetzt Rundfunkanbieter in Deutschland mit seinem hochverfügbaren Glasfaser-Netzwerk.



MEDIA BROADCAST betreut über 400 nationale und internationale Kunden: Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten, private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das mehrfach ISO-zertifizierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





