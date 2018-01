MEDIA BROADCAST baut Sendernetz für freenet TV weiter aus

Premiere für Privatsender in sechs neuen Ballungsräumen: Augsburg, Bielefeld, Erfurt, Münster, Osnabrück und Weimar

Signifikanter Ausbau der Reichweite um 3,8 Millionen Einwohner

Wichtige Basis für weiteres Wachstum der Plattform





freenet TV startet in sechs weiteren wichtigen Regionen Deutschlands. Dies gab MEDIA BROADCAST, Betreiber von digitalterrestrischen Sendernetzen und Vermarkter der freenet TV-Plattform, heute bekannt. Zum 25. April kommen zum Empfangsgebiet die Regionen Augsburg, Bielefeld, Erfurt, Münster, Osnabrück und Weimar dazu. Mit der Inbetriebnahme der sechs neuen Standorte wächst die Zahl der Einwohner, die nun freenet TV zuhause empfangen können, um 3,8 Millionen.



Die Inbetriebnahme der Standorte ist in der Nacht vom 24. auf den 25. April geplant. Für die Fernsehzuschauer bietet der Ausbau eine Premiere: Die Privatsender von freenet TV waren bislang in den neuen Versorgungsgebieten nicht über DVB-T empfangbar.



Mit dem Netzausbau steigt auch die Zahl der freenet TV-Nutzer deutlich an: So wächst die Zahl der Einwohner, die freenet TV über Dachantenne empfangen, bundesweit von heute 56,1 auf 59,9 Millionen (74 Prozent der Einwohner). Dies entspricht einem Plus von 3,8 Millionen Einwohnern. Per Zimmerantenne können dann zusätzlich 1,8 Millionen Einwohner freenet TV empfangen. Der Indoor-Empfang legt damit auf 27,7 Millionen zu (aktuell 25,9 Millionen).



„freenet TV befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Ende 2017 verzeichneten wir nach nur zehn Monaten bereits 950.000 Kunden für die Plattform. Mit der kommenden Ausbauwelle legen wir eine weitere, wichtige Basis, um die Reichweite von freenet TV nochmals zu vergrößern und dadurch den Grundstein für weiteres Wachstum zu legen“, so Holger Meinzer, CCO B2B der MEDIA BROADCAST. „Einfacher Empfang und ein optimales Programmangebot von freenet TV haben dazu geführt, dass die Digitalterrestrik insgesamt zu den Wachstumstreibern der TV- und CE-Branche gehört. Dies werden wir mit dem Ausbau des Sendernetzes bis 2019 weiter forcieren.“



Mit dem Start von freenet TV im Frühjahr 2017 sicherte MEDIA BROADCAST die Position der Digitalterrestrik als drittstärkster TV-Übertragungsweg. Zuschauer schätzen die flexiblen Empfangsoptionen am TV oder auf portablen Geräten bei einfacher Installation und Inbetriebnahme. freenet TV bietet eine breite Vielfalt an privaten Programmen in bester Bildqualität bis zu Full-HD, die mit freenet TV connect (HbbTV) um zusätzliche Sender und interaktive Dienste erweitert werden kann.

MEDIA BROADCAST GmbH

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen national und weltweit multimediale Übertragungsplattformen für Fernsehen und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Der Fokus liegt dabei auf terrestrischen Sendernetzen. Hier ist das Unternehmen mit über 2.000 Sendern für UKW, DAB+ und DVB-T Marktführer in Deutschland. MEDIA BROADCAST betreut rund 750 nationale und internationale Kunden: öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten sowie private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Unternehmen ist Teil der freenet Group, es hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





