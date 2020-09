Pressemitteilung BoxID: 813185 (MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH)

Bei Erkältung schnell wieder wohlauf

Klosterfrau Healthcare Group bereitet digital auf anstehende Erkältungssaison vor

Kurz vor Beginn der Erkältungssaison lud die Klosterfrau Healthcare Group Journalisten erstmalig zu einem digitalen Presse-Event ein. Neben Expertenvorträgen zu den Themen Erkältung, Schnupfen, Husten und Halsschmerzen wurden außerdem zwei Produktneuheiten vorgestellt.



Mit der nasskalten Jahreszeit kommt auch meist die erste Erkältung. Die Symptome sind vielfältig – von Halsschmerzen über angeschwollene Nasenschleimhäute (Schnupfen) bis hin zu trockenem und produktivem Husten. Die Klosterfrau Healthcare Group verfügt über eine große Marken- und Arzneimittelrange, die in vielen Phasen der Erkältung hilft, die Beschwerden zu lindern. Mit den vorgestellten Produkten Monapax®, Bronchicum®, Contramutan®, Soledum®, nasic® und neo-angin® geht es bei einer Erkältung schnell wieder bergauf. Zu den Themenbereichen Erkältung, Schnupfen, Husten und Halsschmerzen wurde jeweils referiert und im Anschluss live Fragen der Journalisten beantwortet.



Feiner Nebel für freie Nasen

Durch kühlere Außentemperaturen und trockene Heizungsluft werden die Nasenschleimhäute schlechter durchblutet und trocknen aus. Dadurch sinkt die Abwehrkraft gegenüber Krankheitserregern, eine Folge einer Infektion ist meist Schnupfen. Für eine schnelle Linderung der Beschwerden ist ein Nasenspray ideal. Es bildet einen feinen Nebel, der sich mit seinen wirksamen feinen Tröpfchen auf der Nasenschleimhaut niederlässt. Auf diese Weise gelangen die Wirkstoffe besonders schnell dahin, wo sie die Beschwerden lindern sollen: direkt in die Nase. Kombisprays, wie zum Beispiel nasic® mit dem WirkPlus, sorgen dafür, dass die gereizte Nasenschleimhaut nicht nur abschwillt, sondern noch zusätzlich gepflegt wird. Dadurch wird die Wundheilung der vom Schnupfen angegriffenen Nasenschleimhaut gefördert und ist so wieder gestärkt im Einsatz gegen Krankheitserreger. Ab Oktober wird es eine patentierte Neueinführung von nasic® geben, die auf dem digitalen Presse-Event bereits vorab präsentiert wurde.



Husten – ein Symptom, viele Typen

Husten ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom. Häufig sind Atemwegserkrankungen wie eine Erkältung oder eine Bronchitis die Ursache. Der bei einer Atemwegserkrankung entstehende Hustenreflex ist ein Mechanismus des Körpers, um unsere Atemwege zu schützen. Denn beim Husten werden explosionsartig Luft und damit auch Schleim, Viren, Bakterien, Staub oder andere Fremdkörper ausgestoßen. Bei einer Erkältung hat man typischerweise zunächst mit trockenem Reizhusten zu kämpfen, der im späteren Verlauf in einen produktiven Husten mit Schleimbildung übergeht. Helfen können dabei Hustenstiller wie Monapax® und Hustenlöser wie beispielsweise Bronchicum®. Erstmalig wird Klosterfrau ab Oktober ein Kombi-Hustenmittel in Deutschland einführen, das sowohl hustenstillende als auch hustenlösende Eigenschaften hat.



Zum ersten Mal gemeinsam – zum ersten Mal digital

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Aus diesem Grund hat die Klosterfrau Healthcare Group gemeinsam mit der PR-Agentur Borchert & Schrader erstmalig ein Presse-Event mit mehreren Marken auf digitalem Wege durchgeführt. Durch die Veranstaltung führte der Moderator Dr. Gerd Wirtz live aus einem Studio mit einem Vortragsbereich, verschiedenen Produktlounges und einer Fragerunde. Ein Quiz und die Möglichkeit, live Fragen ins Studio zu geben, sorgte für interaktive Einbindung der Journalisten.



Weitere Informationen unter www.klosterfrau-group.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (