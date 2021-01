Netzwerk. Wissen. Wirtschaft. – Die neue digitale Plattform Talk ORANGE verbindet Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen und schafft neue Synergien.



Pünktlich um 20:21 Uhr begrüßte Initiatorin Sabine Michel am 18. Januar ihre Talk-Gäste live im Studio und die Zuschauer zuhause vor den Bildschirmen und eröffnete die erste Talk-Runde unter dem Motto „MUT MACHEN“.



Hinter dem neuen digitalen Format steckt die Idee, Unternehmer und Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen und sie von einer persönlichen Seite kennenzulernen. Passend zu den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, wählte Sabine Michel das zentrale Thema „Mut“ für die Premiere des Talk ORANGE.



„Seit Corona unseren Alltag bestimmt, müssen wir alle umdenken und neue Wege beschreiten“, erläutert sie. „Wer gestärkt aus der Krise gehen möchte, muss den Mut haben, Neues zu wagen und abseits der gewohnten Pfade nach neuen Möglichkeiten suchen.“



Mit ihren Gästen Kelechi Onyele (Motivations-Coach und Unternehmerberater), Dr. Horst Schaffer (Schaffer & Partner Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) und Dr. Michael Fraas (Wirtschaftsreferent Stadt Nürnberg) sprach die Gastgeberin über Situationen, die ihnen viel Mut abverlangt haben und erfuhr aus persönlichen Erzählungen, woher sie die Kraft nehmen, mutige Entscheidungen im Privatleben und im Business zu treffen.



Die Zuschauer hatten die Möglichkeit, über einen Live-Chat Fragen an die Referenten zu stellen, die größtenteils noch in der Sendung beantwortet werden konnten. Eine Zusammenfassung der Highlights finden Sie auf der Homepage www.talk-orange.de.



Die Erstausgabe des Talk ORANGE wurde unterstützt von Schaffer & Partner Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, EMS Experts Managed Services und smic! Events & Marketing.



Als wiederkehrendes Format findet der Talk ORANGE künftig monatlich statt, das nächste Mal am 18. Februar 2021. Informationen zu den Talk Gästen, die Anmeldung sowie Rückblicke auf vergangene Sendungen finden Sie stets aktuell auf der Homepage www.talk-orange.de

