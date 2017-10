IRONMAN 2017: ASICS und McCANN Worldgroup benennen Hawaii um

Die japanische Sportartikelmarke ASICS und McCannWorldgroup entwickeln eine taktische Kampagne und feiern den Ausnahmesportler Jan Frodeno. In Tageszeitungen und Social Media wird die Kampagne deutschlandweit zu sehen sein.



Der deutsche Triathlet Jan Frodeno steht beim diesjährigen IRONMAN auf Hawaii, der dieses Wochenende stattfindet, vor einer ganz besonderen Herausforderung: Er hat die Chance, das härteste Rennen der Welt zum dritten Mal in Folge zu gewinnen! Aus diesem aktuellen Anlass entwickelte sein Sponsor und langjähriger Partner, die japanische Sportartikelmarke ASICS eine Print-Idee, die in den nächsten Tagen in ausgewählten Tageszeitungen in ganz Deutschland laufen wird.



Darin wird der Austragungsort des IRONMAN 2017 auf Hawaii in Anspielung auf das mögliche Triple von Jan Frodeno kurzerhand in HAWAIII umbenannt. Auf digitalen Kanälen kommt ein animiertes GIF zum Einsatz, das die 226 Kilometer lange Rennstrecke (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 42,2km Marathon) in einen ASICS Laufschuh verwandelt – frei nach dem Malen-nach-Zahlen-Prinzip.



Entwickelt und produziert wurde dieses Projekt von den Agenturen der McCANN Worldgroup: McCANN und MRM//McCANN in Düsseldorf. Auftraggeber ist das deutsche Headquarter von ASCIS im benachbarten Neuss.



„Wir von ASICS sind seit 2002 eng mit Jan Frodeno verbunden. Wir sind mit ihm durch alle Höhen und Tiefen seiner außergewöhnlichen Karriere gegangen. Umso stolzer sind wir, dass Jan jetzt das Triple beim IRONMAN schaffen kann – und wir ihm mit dieser Kampagne auf allen möglichen Kanälen die Daumen drücken,“ sagt Till Laszlop, Marketingleiter Central Europe ASICS.



„Tolle Produkte, japanische Grundhaltung und ein beeindruckender Track Record. ASICS ist für Liebhaber von erinnerungswürdiger Kommunikation eines der aufregendsten Unternehmen, die es überhaupt gibt. Daher hat uns die Einladung zu unserem ersten gemeinsamen Projekt in Deutschland extrem gefreut,“ sagt Sebastian Hardieck, CCO, McCANN Worldgroup Germany.

McCANN Worldgroup

Seit Gründung vor 105 Jahren hat sich McCANN Erickson mit der Positionierung „Truth well told“ einen Namen als international führende Werbeagentur in über 120 Ländern gemacht. Die Agentur ist Keimzelle der McCANN Worldgroup und Teil der Interpublic Group of Companies (IPG).



McCANN Worldgroup schafft Marketinglösungen mit Mehrwert, indem sie Marken transformiert und Wachstum fördert. In Deutschland arbeiten mehr als 450 Mitarbeiter aus über 30 Ländern bei McCANN, MRM//McCANN und The Back Room McCANN, den drei Kreativagenturen der McCANN Worldgroup. Die Agenturgruppe hat über 20 Jahre digitale Erfahrung und versteht sich als Full-Service-Agentur für die Interaktion zwischen Konsument und Marke, die besonderen Wert auf Kreativität, Innovation, Technologie und Performance legt.



