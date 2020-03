Pressemitteilung BoxID: 789368 (MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH)

MBG unterstützt finanziell die Übernahme der EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH

Dr.-Ing. Gerd Fricke, langjähriges Beiratsmitglied der EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH, hat gemeinsam mit Familie Murmann alle Geschäftsanteile des Unternehmens aus Leinfelden-Echterdingen vom bisherigen Unternehmer Horst König übernommen. Das Technologieunternehmen bietet Lösungen und Serienprodukte für OEM-Kunden im Bereich der Sensortechnik, Aktorik, Mechatronik, Antriebstechnik sowie Magnettechnik an. Mit einer stillen Beteiligung hat die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft die Übernahme begleitet. Lesen Sie dazu unsere Pressemitteilung.



EBE ist ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Sensorsystemen, Mechatronik und Antriebstechnik. Durch die intelligente Kombination kapazitiver und induktiver Sensortechnologien mit elektromotorischen oder elektromagnetischen Antrieben entstehen individuelle Gesamtlösungen. Sie zeichnen sich durch Integrationstiefe und Performance aus. Und sie sichern den Kunden stets einen Wettbewerbsvorsprung auf dem globalen Markt. Hochwertige Schalter und Encoder für den industriellen Einsatz bilden ein weiteres Segment. Da EBE höchste Qualität garantieren will, werden die meisten Produkte an den eigenen Standorten in Leinfelden-Echterdingen, Friedrichshafen und Roth selbst entwickelt und produziert.



Die MBG hat die Übernahme begleitet, da sie „von der Managementexpertise und dem Branchen-Know-how der Herren Fricke und Murmann überzeugt ist. Außerdem hat sich das Unternehmen durch zahlreiche Innovationen auch in technologischer Sicht eine hervorragende Marktposition erarbeitet“, so MBG-Geschäftsführer Guy Selbherr.



Sollten Sie keine weiteren Pressemitteilungen von uns erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an presse@mbg.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (