Buddha-Bar Beach eröffnet im Mazagan Beach & Golf Resort in El Jadida/Marokko

Im Mazagan Beach & Golf Resort gibt es seit diesem Sommer die erste Buddha-Bar Beach in Marokko und Afrika. In Anwesenheit von Mitbegründerin Tarja Visan und DJ Ravin aus Paris feierten die Gäste des Mazagan Beach & Golf Resorts.



Die erste Buddha Bar wurde 1996 von Raymond Visan in Paris eröffnet, die mit ihrem ausgefallenen Konzept bestehend aus Gastronomie, Musik und Bar weltweit bekannt wurde. Nach Mykonos, Santorini, den Malediven, Baku und Abu Dhabi hat nun auch El Jadida ihre Buddha-Bar Beach.



Am weißen Strand mit atemberaubendem Blick auf den Atlantik gelegen, bietet das Mazagan Beach & Golf Resort die ideale Kulisse für die Buddha-Bar. Die Küche zeichnet sich unter anderem durch asiatische und peruanische Einflüsse aus. Außerdem begeben sich die Gäste auf eine kulinarische Reise durch eine Mischung aus japanischen und chinesischen Zutaten verfeinert mit mediterranen Aromen. Die Cocktails und Mocktails sind Kreationen, die alle Sinne ansprechen sollen und vermischen Essenzen und Gewürze aus aller Welt. Spezielle Menüs und warme und kalte Snacks und Gerichte vom japanischen Robata-Grill werden ab mittags serviert.



Von 12 Uhr mittags bis 23 Uhr können die Gäste hier bei Sommerhits und Lounge-Musik vom Mazagan DJ chillen und die Atmosphäre am Meer in Strandkörben und Cabanas genießen.



Ein Strandkorb auf dem Sand ist für Hotelgäste kostenlos, für Nicht-Hotelgäste werden 150 MAD (ca. 14 Euro) berechnet.



Ein Strandkorb an der Robata Lounge Bar: kostet für Hotelgäste 150 MAD (ca. 14 Euro) und für Nicht-Hotelgäste 250 MAD (ca. 23 Euro)



Eine Cabana für vier Personen wird pro Tag mit 550 MAD (ca. 50 Euro) und für Nicht-Hotelgäste mit 750 MAD (ca. 60 Euro) berechnet.

Mazagan Beach Resort

Das Mazagan Beach & Golf Resort liegt 90 Kilometer südlich von Casablanca inmitten einer 250 Hektar großen Anlage an einem sieben Kilometer langen Sandstrand und Blick auf die Silhouette des Städtchens El Jadida. Das Küstenresort der Kerzner Gruppe verfügt über 500 Zimmer und Suiten sowie 67 Villen, die zum Verkauf angeboten werden. Das umfangreiche Kulinarikangebot mit saisonal bis zu 15 Restaurants, Bars und Lounges reicht von typisch marokkanischer Küche bis zur italienischen Cucina. Während der nahe gelegene Strand mit sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Quadfahren und Jet Skiing lockt, bietet das Resort mit altersgerechten Kids Clubs, einem Casino und einem Nachtclub, Tennisplätzen, Koch-, Yoga- oder Pilateskursen u.v.m. weitere Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen. Zum Entspannen lädt das Mazagan Spa, inmitten von Sanddünen gelegen, mit luxuriösen Behandlungen und traditionell marokkanischen Wellnessanwendungen wie Hammam ein. Golf-Fans kommen auf dem von der südafrikanischen Golflegende Gary Player gestalteten 18-Loch Championship Golfplatz auf ihre Kosten. Weitere Informationen unter www.mazaganbeachresort.com





