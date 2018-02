Die ultraviolett Kollektion von Maxwell - Scott

“Wir sind immer auf der Suche nach neuen Inspirationen und Ultraviolett als die Pantone Farbe des Jahres passte da einfach ideal als Basis für eine limitierte Sonderkollektion.” - Julia Munder, Marketing Managerin Fashionlabel Maxwell-Scott wird in den kommenden Wochen eine exklusive Sonderkollektion mit ultravioletten Produkten veröffentlichen. Inspiriert von der Pantone Farbe des Jahres wird die Kollektion elegante Accessoires in der knalligen Farbe beinhalten. Dabei bestehen die Produkte nach wie vor aus dem hochwertigen italienischen Leder, für das die Luxusmarke bekannt ist.



Die Kollektion ist für moderne Frauen entworfen, die zeitlose Eleganz kombiniert mit einem modernen Touch wertschätzen. Ausgewählt wurden Lederaccessoires in ganz verschiedenen Größen und Formen, von der kleinen Umhängetasche bis hin zur eleganten Make-Up Tasche. Das satte violette Leder macht diese Stücke zu echten Hinguckern und zu perfekten Geschenkideen für den kommenden Valentinstag oder zum Muttertag denn in der viktorianischen Zeit symbolisierte Violett, dass das Geschenk mit Liebe gefüllt ist.



Die Luxusmarke lässt sich bei der Entwicklung der eigenen Taschen und Accessoires nicht nur von aktuellen Trends inspirieren, sondern das Fashionlabel arbeitet inzwischen auch mit der bekannten Designerin Catriona Forsyth zusammen, die bereits unter anderem für Calvin Klein und Karl Lagerfeld tätig war.



Die neue, limitierte Sonderkollektion ist keinesfalls Maxwell-Scotts erste farbenfrohe Kollektion, denn bereits Ende letzten Jahres hat das Luxus Fashionlabel einige Produkte in Rosa, Pink und Petrol veröffentlicht. Alle Maxwell-Scott Produkte, ob farbenfroh oder klassisch, werden in Italien in Handarbeit angefertigt und kommen mit einer einzigartigen Garantie von 25 Jahren.

Maxwell Scott Bags Limited

Das britische Label Maxwell-Scott ist eine Luxus Fashionmarke, welche 2002 von William Scott Forshaw gegründet wurde. Die Marke kombiniert den typischen britischen Stil mit hochwertiger italienischer Handwerkskunst und stellt Produkte her, die zeitlos und elegant sind. Der Verkauf in Deutschland, Österreich und die Schweiz findet über die folgenden Webseiten statt:



maxwellscottbags.de / maxwellscottbags.at / maxwellscottbags.ch

