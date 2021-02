Die MASSMANUFAKTUR BADEN (www.massmanufaktur-baden.de) hat ihre gesamte Wertschöpfungskette digitalisiert und bietet ab sofort virtuelle Termine für die Maßabnahme, Beratung und Anprobe an. So können Kunden sicher und ganz einfach von zu Hause ihre zertifizierten Maßprodukte auswählen, sich vermessen und individuell beraten lassen. Auch die Anprobe wird auf Wunsch virtuell erlebbar.



Exakte Maßabnahme per Video-Konferenz

Die MASSMANUFAKTUR BADEN bietet ab sofort einen digitalen Bestellservice an. „Als Handwerksbetrieb sind wir weiterhin geöffnet, aber wir empfehlen unseren Kunden nun ihre Termine virtuell per Zoom, Teams, Skype oder Face Time anzufragen. Termine können Sie ganz bequem über unsere Webseite unter dem Button https://www.massmanufakturbaden. de/termin oder telefonisch vereinbaren.



„Für eine virtuelle Maßabnahme empfehlen wir ein flexibles Maßband, Laptop, iPad oder Smartphone, auf dem die gewünschte Kommunikations-App installiert ist. Dies kann z.B. Zoom, Teams, Skype oder Face Time sein. Der Kunde erhält eine Terminbestätigung per E-Mail oder WhatsApp sowie eine exakte Maßanleitung zur Unterstützung. Ich führe den Kunden persönlich durch die Maßabnahme, schaue, ob die Daten auch exakt gemessen werden und pflege diese dann direkt bei uns in das System ein. Danach erfolgt die Kragen-, Manschetten und Stoffauswahl aus über 2.500 OEKOTEX zertifizierten Stoffen“, erklärt Ulrike Stöckle, Geschäftsführerin der MASSMANUFAKTUR BADEN. Nach ca. 3-4 Wochen kommt das gewünschte Maßprodukt zur virtuellen Anprobe beim Kunden an.



Nachhaltigkeit auf ganzer „Linie“

Die MASSMANUFAKTUR BADEN ist die erste und einzige Manufaktur in Deutschland, die nachhaltige und nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifizierte Maßhemden und -blusen sowie Maßblusenkleider, Pyjamas, Pullover, Gürtel und maßgefertigte Hundeaccessoires anbietet. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen wurde 2020 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex zertifiziert. Vergeben wird das Zertifikat vom Rat für Nachhaltige Entwicklung an Unternehmen, die zu 20 unterschiedlichen Kriterien ihre nachhaltige Geschäftstätigkeit und Produktion offenlegen. Dabei wird auch die gesamte Wertschöpfungskette - vom Anbau der Baumwolle bis zum fertigen Maßmodell - auf ressourcenschonende, umwelt- und sozialverträgliche Produktion kontrolliert und zertifiziert.



„Mit unseren Maßprodukten zeigen wir, dass Stil, Qualität und Nachhaltigkeit kompromisslos vereinbar sind. Dabei verbinden wir unseren Namen und die Gestaltung unserer Produkte mit der Vorstellung von höchster Qualität und anspruchsvollem Design. Wir bieten erstklassige Produkte, die Freude bereiten und positive Erlebnisse vermitteln.



Unsere Maßbekleidung ist eine nachhaltige Alternative zu Konfektionskleidung, die zum Teil in Massen sehr umweltschädlich und zu sehr ungerechten Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Bei uns ist jedes Stück ein Unikat und Einzelanfertigung. Hierdurch werden deutlich weniger Ressourcen wie z.B. Wasser und Energie benötigt und CO2-Ausstoss und unnötigen Verpackungsmüll vermieden. Neben den nachhaltigen Vorteilen der Maßanfertigung, achten wir bei der Auswahl unserer Stoffe, Wolle, Leder, Knöpfe und Nähgarn ebenfalls auf zertifizierte Ware“, so Ulrike Stöckle.



Durch die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten von ganz unterschiedlichen Stoffqualitäten, Farben, Mustern sowie Kragen- und Manschettenformen wird der Kunde selbst zum Designer und kann so sein Maßprodukt exakt auf seine Wünsche und bestehende Garderobe abstimmen.

