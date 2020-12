Der legero united campus erhält die begehrte GerambRose. Eine Auszeichnung, mit dem der Verein BauKultur Steiermark alle zwei Jahre architektonisch herausragende Bauwerke würdigt.



Der Verein BauKultur Steiermark zeichnet alle zwei Jahre beispielhafte Projekte mit der GerambRose aus. Der Architekturpreis wird in den Kategorien öffentliche, gemeinschaftliche und private Räume sowie Klassiker vergeben. Im Jahr 2020 gingen insgesamt 92 Bewerbungen ein. 26 wurden von der fünfköpfigen Jury besichtigt, sieben davon prämiert. Darunter der legero united campus in Feldkirchen bei Graz unter der Bauherrschaft der Dietrich Untertrifaller Architekten ZT GmbH, der den strengen Kriterien der Jury gerecht werden und sich in der Kategorie “gemeinschaftliche Räume” durchsetzen konnte.



Was macht gute Architektur aus?



Mit dieser Frage setzt sich der Verein BauKultur Steiermark regelmäßig auseinander. Der legero united campus besticht demnach vor allem durch seine nachhaltige, langlebige sowie architektonisch hochwertige Bauweise, die dazu beiträgt, dass Mitarbeiter wie Kunden sich gleichermaßen wohlfühlen. Seine flexible Konstruktion führt dazu, dass selbst bei erhöhtem Platzbedarf keine weiteren Flächenversiegelungen notwendig sind. Für das Objekt wurden heimische bzw. recycelte Materialien verwendet. Seine Energieversorgung funktioniert überwiegend autark, was das Gebäude besonders nachhaltig macht. Mit den versetzt montierten Fenstern und den Fassaden aus eloxierten Aluminiumblechen wurde auch der schwierige Aspekt der Rundbauweise optimal gelöst. Aspekte, mit denen der legero united campus bei der BauKultur Steiermark Jury nachhaltig punkten konnte.



“Überall herrscht eine angenehme, unhierarchische Atmosphäre, und der Firma gelingt es, ihre Firmenkultur in Architektur auszudrücken – mehr als ausreichende Gründe, dem Projekt die GerambRose 2020 zu verleihen”, heißt es in der Bewertung des Vereins BauKultur Steiermark.



Vielfach ausgezeichnet



Seit seiner Fertigstellung im Dezember 2019 überzeugt der legero united campus in Feldkirchen bei Graz durch seine hohe architektonische Qualität und ressourcenschonende Bauweise. Er wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Erst kürzlich hat ÖGNI, in Kooperationspartner der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), die höchstmögliche Zertifizierungsstufe Platin an den das Unternehmen vergeben. Mehr dazu hier: https://www.legero-press.de/microsite/ausgezeichnet-nachhaltig-legero-unitedcampuserhaelt-oegni-platin-zertifikat/

